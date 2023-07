Drittgrößter Radiosender Österreichs [1] : radio 88.6 erzielt bahnbrechende Ergebnisse

radio 88.6 feiert einen wahrhaft fulminanten Zugewinn an begeisterten Hörer:innen, der alle Erwartungen übertrifft.

Wien (OTS) - Mit einer atemberaubenden Leistung hat sich radio 88.6 in allen Zielgruppen selbst massiv übertroffen und in zwei neuen UKW-Sendegebieten einen triumphalen Sendestart hingelegt. Zusätzlich ist radio 88.6 seit 2019 österreichweit über DAB+ empfangbar. Somit hat der Sender seine Position als drittgrößter Radiosender Österreichs [1] und als größter regionaler Radiosender [1] des Landes deutlich ausgebaut.

Nicht nur in einem, sondern gleich in zwei weiteren Bundesländern erfreut sich radio 88.6 an unglaublichem Zugewinn an Hörer:innen.

Im aktuellen Radiotest konnte der Sender in der Steiermark, wo er seit Jänner 2023 auf UKW zu empfangen ist, seine Hörer:innenzahl sage und schreibe verdreichfachen [2] [3].

Auch in Oberösterreich verzeichnet radio 88.6 eine beeindruckende Steigerung von 357 Prozent [4] [5], was einer sensationellen Vervierfachung der Reichweite entspricht.

radio 88.6 jubelt über 430.000 Hörer:innen [6] in der Zielgruppe 10+.

Besonders erfolgreich ist der Sender weiterhin in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen, wo er mit 347.000 Hörer:innen [1] den unangefochtenen Spitzenplatz unter allen regionalen Radiosendern Österreichs einnimmt.

Dies bedeutet einen Zugewinn von 64 Prozent [1] im Vergleich zum Vorjahr [7] und unterstreicht den anhaltenden Erfolgskurs von radio 88.6.

„ Wir freuen uns außerordentlich über das Ergebnis des Radiotests, da es zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Unser Dank gilt unseren treuen Hörer:innen, aber auch meinem Team, das gemeinsam mit unserer Community den Schlüssel zum Erfolg bildet “, äußerst sich Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von radio 88.6, erfreut über die neuesten Zahlen.

" Was soll ich sagen? Ich bin wahnsinnig dankbar. Wir sind ein Rockradio, das Programm von Fans für Fans macht und es ist schön zu sehen, dass das bei den Leuten ankommt. Gemeinsam rocken wir das Leben und das ist auch unser Versprechen für die Zukunft ", so Programmdirektor Thomas Korponay-Pfeifer.

Günther Zögernitz, Geschäftsführer der RadioCom, der Vermarktungsgesellschaft von radio 88.6 zeigt sich hocherfreut über die aktuellen Entwicklungen. „ Wir sind Marktführer aller Privatsender im Osten Österreichs. (Quelle: GfK Austria|Ankordata RT 2023_2: MA, Wien, Niederösterreich, Burgenland, Mo-Fr, 14-49). Durch die Erschließung der Bundesländer Steiermark und Oberösterreich, bieten wir unseren Kund:innen eine noch größere Reichweite. Dadurch können wir unseren Werbepartner:innen eine optimale Werbeplattform zur Verfügung stellen. “

Mit einem wahrhaft außergewöhnlichen Zuwachs an Hörer:innen, sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Senders, hat sich radio 88.6 eindrucksvoll als der unangefochtene Spitzenreiter [1] unter den regionalen Radiosendern in ganz Österreich etabliert. Dieser bemerkenswerte Erfolg verdeutlicht zweifellos, dass das Engagement für die Hörer:innenschaft und die enge Verbundenheit mit der Community maßgebliche Erfolgsfaktoren sind.

