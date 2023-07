Badener Kultur-Kostbarkeiten verzaubern das französische Vichy

Baden bei Wien begeisterte mit heimischem Programm

Baden bei Wien (OTS) - Baden bei Wien ist Teil der Gruppe von 11 großen europäischen Kurstädten, die als „Great Spa Towns of Europe“ in die UNESCO Welterbeliste eingetragen sind. Mit kulturellen Kostbarkeiten von Operettenzauber über Walzerträume bis hin zu Heurigenmusik samt hervorragender Badener Weine war Baden am vergangenen Wochenende im französischen Vichy zu Gast und bezauberte in der französischen Kurstadt beim Welterbefest, mit dem der 2. Jahrestag der Anerkennung der Great Spa Towns of Europe als Welterbe der UNESCO gefeiert wurde.

Mit einem fulminanten Programm reiste Baden in der Vorwoche auf Einladung der Great Spa Town-Partnerstadt Vichy nach Frankreich und bezauberte beim Welterbefest ein begeistertes Publikum. Die rund 60-köpfige Badener Delegation wurde von Bürgermeister Stefan Szirucsek angeführt, der bei seiner Rückkehr nach Baden äußerst zufrieden Resümee zieht:

„Baden hat sich in Vichy mit Musik, Gesang, Tanz und Wein bestens präsentiert. Das Publikum in Vichy hat die Vorstellungen mit großer Zustimmung angenommen. Die Gastfreundschaft unserer französischen Freunde hat den Aufenthalt und die Feiern für die Badener Delegation zu einem wunderbaren Erlebnis gemacht.“

Die Kultur-Botschafter aus Baden brachten den großen Park in Vichy zum Singen und Tanzen und fungierten als herausragende Werbebotschafter: Das Wiener Opernball Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Laszlo Gyüker und Geschäftsführer Herbert Fischerauer, Nicole Lubinger (Sopran), Günter Haumer (Bariton) sowie Pavel Singer (Solopianist) sorgten für exquisites Operetten-Feeling, das Heurigenquartett des Wiener Opernballorchesters und die Singenden Weinhauer aus Baden für österreichische Gemütlichkeit nach Noten und die Tanzwelt Zehender zauberte Wiener Walzerträume auf die große Bühne. Vertreter der Badener Hauerschaft unter der Führung von Bernhard Ceidl schenkten bei der Feier Badener Wein aus, der großen Anklang fand.

Beim großen Abendkonzert trumpfte das Wiener Opernball Orchester mit österreichischen und französischen Walzern auf. Bei den mitreißenden Rhythmen des Donauwalzers und des Radetzkymarsches hielt es niemanden mehr auf den Sitzen, sodass die Festgäste begeistert dem Motto „Alles Walzer!“ folgten.

Eine schwungvolle Fledermaus-Quadrille unter der Leitung von Manfred Zehender sowie zahlreiche, vehement eingeforderte Zugaben bildeten die krönenden Schlusspunkte eines fulminanten Kulturfeuerwerks in der französischen Kurstadt Vichy.

