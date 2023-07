RADIO AUSTRIA legt im neuen Radiotest um 76 Prozent zu

In der Werbezielgruppe 14–49 Jahre verdoppelt RADIO AUSTRIA sogar seine Hörerzahl mit einem Plus von 113 Prozent

Wien (OTS) - RADIO AUSTRIA ist einer der großen Gewinner im heute veröffentlichten, neuen Radiotest 2023_2. Das erst vor drei Jahren gestartete, neue bundesweite Radio erzielt fast in jeder Zielgruppe sensationelle Hörer-Zugewinne.

In der wichtigen Werbezielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kann RADIO AUSTRIA seine Hörerzahl mehr als verdoppeln und verzeichnet gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 113 Prozent (Mo–Fr, 14–49).

Beim Gesamtpublikum (10+) verbessert sich RADIO AUSTRIA gegenüber dem Vorjahr um 76 Prozent und erreicht mit 122.000 Hörern täglich (Mo–Fr) erstmals mehr als hunderttausend Hörer.

In Wien liegt das Plus in der Gesamtbevölkerung (10+) gegenüber dem Vorjahr sogar bei 127 Prozent.

RADIO AUSTRIA hat seinen Sendebetrieb als zweiter bundesweiter Privatsender im Oktober 2019 begonnen und sendet mittlerweile über 75 Sendestandorte österreichweit.

Der Sender positioniert sich mit einem Mix aus aktuellen Top 40-Hits und den besten Songs der 90er und 2000er-Jahre als ideales Programm für die Zielgruppe der bis 49-Jährigen.

Programmdirektor Alex Nausner: „Wir bemühen uns, den besten Musik-Mix im Radio zu spielen – eine ideale Mischung aus jungen, aktuellen Hits und den Super-Hits der letzten 30 Jahre. Das ergänzen wir mit den besten aktuellen News im Privatradio und mit einem besonders erfolgreichen Gewinnspiel: RADIO AUSTRIA zahlt seinen Hörern in dieser Zeit der Teuerung ihre Rechnungen!“

Quelle: Radiotest 2023_2, Gesamtösterreich, Montag-Freitag; Radiotest 2022_2, Gesamtösterreich, Montag-Freitag

