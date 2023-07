Radio Flamingo: Dieser Sender ist ein Schlager

Graz (OTS) - Radio Flamingo, Österreichs neues Schlagerradio, freut sich über Reichweitenzuwächse im aktuellen Radiotest und singt fröhlich: Danke fürs Einschalten!

Manchmal möchte ich schon mit dir: Diese legendären Zeilen von Roland Kaiser treffen auf viele Österreicher:innen überhaupt nicht zu. Denn sie möchten nicht nur „manchmal“ Radio Flamingo hören, sondern immer und überall! Österreichs neues Schlagerradio – der Sender der Styria Media Group AG ist im Sommer 2021 auf DAB+, via App, Web und Smart Speaker on air gegangen – freut sich über einen Reichweitensprung von 19.000 auf 29.000 Hörer:innen täglich.* Das ist das für den Newcomer sensationelle Ergebnis im aktuellen Radiotest, der unabhängigen Reichweitenerhebung für Radio in Österreich.

Kein Wunder, dass nicht nur on air, sondern auch intern bei Radio Flamingo jede Menge gute Laune herrscht: „Wir sind mit der Überzeugung gestartet, dass Schlager moderner und gefragter denn je ist. Neben dem Radiotest geben auch die Audio-Analyzer-Zahlen, die uns seit Einführung der Messmethode digital stets ein Wachstum ausweisen, dem Konzept recht. Über 1,67 Millionen Stunden** wurde im vergangenen Quartal Radio Flamingo gehört.“, ist Geschäftsführer Gottfried Bichler stolz. Auf Radio Flamingo mit stündlichen Nachrichten und Wetter für ganz Österreich schlägt’s Schlager rund um die Uhr!

Das immer beliebter werdende Radio-Erleben im Netz impliziert für Bichler vor allem das Zauberwort „Leben“, wie er betont: „Die Technik ist immer nur ein Hebel. Der Schlüssel zum Erfolg sind und bleiben die Menschen, die aus vielfältigen Chancen mit großer Leidenschaft Einzigartiges machen. Wir sind ein Start-up, das mit viel Engagement täglich ein Programm gestaltet, das nicht nur tausenden Hörer:innen Spaß macht, sondern auch uns selbst.“ Das gilt auch für einen Neuzugang, der mit ebenso viel Feuer für Schlager brennt. Der österreichische Schlagerstar Chris Bertl steht in den Startlöchern für seine eigene Sendung auf Radio Flamingo.

Stars und Sternchen hat Radio Flamingo für Hörer:innen aber nicht nur on air parat, sondern auch live als Presenter erfolgreicher Schlagerevents und Konzert-Highlights. Tickets dafür kann man - mit ein bisschen Glück gratis - wöchentlich am Radio Flamingo Ticketmontag lösen.

