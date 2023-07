Da gibt’s nur 1: Antenne Kärnten!

Klagenfurt (OTS) - Antenne Kärnten ist die Nummer 1 im Radioland Kärnten. Der Sender freut sich in seinem Jubiläumsjahr erneut über den Spitzenplatz im Radiotest und historische Rekordwerte.

Vanille, Schokolade oder doch lieber etwas Ausgefallenes? Das ist im Eissalon die Frage, aber nicht, wenn es in diesem Sommer um die Abkühlung – oder besser gesagt: das Coole – aus dem Radio geht. Da gibt’s nur eins: Antenne Kärnten ist der Tagesbegleiter Nummer 1 im wahrsten Sinn des Wortes! Schon als absolute Nummer 1 im Radioland Kärnten in das heurige Jubiläumsjahr gestartet, konnte der Sender seine Reichweite nun noch weiter ausbauen und erneut historische Rekordwerte einfahren. Mit 33 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen (Mo-So) lässt Antenne Kärnten alle regionalen und nationalen Mitbewerber im Bundesland hinter sich.* 136.000 Kärntner:innen schalten laut Radiotest, das ist die unabhängige Reichweitenerhebung für alle Radios in Österreich, täglich Antenne Kärnten ein.**

Das Antenne-Team rund um Geschäftsführer Gottfried Bichler sagt – im Unterschied zum leisen geheimen Geräusch, das derzeit Kärnten bewegt – ganz laut: Danke! Am liebsten würde man wieder eine Party wie im Mai steigen lassen, als man den 25. Antenne-Geburtstag mit 1.000 Gratulant:innen in St. Veit gefeiert hat. Aber die Arbeit geht vor. „Als Tagesbegleiter Nummer 1 der Kärntner:innen ist in einem Sommer wie diesem vor allem unsere Serviceredaktion gefordert“, sagt Bichler.

Blitz, Hagel und Stau – auf Antenne Kärnten hört man fünf Minuten früher, wovor man sich in Acht nehmen muss, egal ob auf dem Weg zum „Antenne Kärnten Rundenschmeißer“ am Villacher Kirchtag oder zu einem der Top-Konzerte vor der historischen Kulisse der Burg Hochosterwitz, „Immer und überall“, wie Bichler betont und auf die Spitzenergebnisse für Antenne Kärnten in der jüngsten österreichweiten Online-Reichweitenerhebung Audio Analyzer verweist: „Unsere digitalen Empfangswege Web, App und Smart Speaker verzeichnen seit Jahren stetig steigende Nutzerzahlen.“ Ganz neu ist übrigens der Channel „@antennekaerntennews“ auf TikTok. Auch dort gibt es jetzt das Neueste aus Kärnten – kurz, knackig und, wie gewohnt, immer fünf Minuten früher.

„Viel hat sich in den vergangenen Jahren technisch gesehen verändert, aber das Fundament unseres Erfolgs sind inhaltlich die Regionalität und die Hörernähe geblieben, die beste Unterhaltung und die schrägsten Aktionen. Dazu kommt die große Leidenschaft, mit der unser Team lebt, wofür Antenne Kärnten seit 25 Jahren steht: Der Tagesbegleiter Nummer 1 der Kärntner:innen zu sein“, sagt Bichler. „Technical power, human soul: Das Programm machen Menschen täglich mit größter Leidenschaft. Die Mitarbeiter:innen sind unser gelbes Herz, die Hörer:innen und Kund:innen unsere Motivation."

