Termin fixiert: Oberwirt wird am 27. Oktober 2023 eröffnet

Linz (OTS) - Im Mai 2023 wurde die KaufmannGruppe als neuer Pächter des Magdaleninger Oberwirts präsentiert, am 27. Oktober wird nun die langersehnte Eröffnung gefeiert

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Oberwirt nun am 27. Oktober aufsperren können“, sagt der Gründer der KaufmannGruppe Philipp Kaufmann und ergänzt: „Die Übernahme des Oberwirts hatte von Anfang an ein sehr gutes und positives Feedback der Leute und Anrainer zur Folge. Davon waren wir ehrlich gesagt ein wenig überwältigt und deshalb wollten wir auch nicht überhastet eröffnen, sondern den zukünftigen Oberwirt auf so sichere und gute Beine wie möglich stellen. Besonders in der architektonischen Gestaltung wollen wir unsere eigene Handschrift sichtbar machen. Wir haben gesehen, dass der Oberwirt geradezu ein Sehnsuchtsort im Sinne eines Traditionsgasthauses mit einer atemberaubenden Aussicht ist und unser Ansporn bzw. unsere Hausaufgabe ist es, diese Vorstellung Realität werden zu lassen. Zudem stand er gut drei Jahre lang leer – da gibt es einfach viel zu tun. Nachdem wir den renommierten Architekten Denis Kosutic gefunden haben, können wir nach intensiver Planung- und Ausschreibungsphase nun Freitag, 27. Oktober 2023 als fixen und sicheren Eröffnungstermin bekanntgeben.“

Neues Look&Feel

„Es waren intensive Wochen der Beratungen und Vorkehrungen und es liegt eine noch mindestens genauso intensive Zeit der Umbauten vor uns. Aber wir stehen in den Startlöchern und freuen uns, wenn wir dann endlich den Magdaleningern, Urfahranern, Linzern und allen anderen Gästen unseren ‚neuen‘ Oberwirt präsentieren dürfen“, so die beiden KaBB Gastro-Geschäftsführer Alexander Vogel und Julian Eigl. Dazu Kaufmann: „Wir haben lange und intensiv nach einem geeigneten Architekten gesucht und haben mit dem international agierenden Denis Kosutic eine Koryphäe und den richtigen Mann gefunden. Er begleitet uns bei diesem Bauvorhaben und verleiht dem Oberwirt mit einem neuen Interieur ein unvergleichliches, frisches und dennoch traditionsbewusstes Look & Feel.“ Am Montag, 25. September um 10 Uhr wird es die Möglichkeit für Journalisten und Pressevertreter geben, einen exklusiven Baustellenrundgang im Oberwirt wahrzunehmen, bei dem auch gerne Fragen zum Bau- und Sanierungsvorhaben beantwortet werden. Um Anmeldung unter presse@kabb.at wird gebeten.

In den Startlöchern

Unverändert ist die Situation beim Lindbauer, bei dem die offizielle Übergabe noch nicht erfolgt ist und somit die erforderlichen Umbau- und Sanierungsschritte noch nicht in Gang gesetzt werden konnten. „Der Lindbauer ist genauso wie alle anderen gastronomischen Projekte der KaufmannGruppe eine Herzensangelegenheit. Wir haben hier eine große Verantwortung und werden gut bedacht in die Gebäudesubstanz eingreifen. Wir wissen, dass der Lindbauer sehr vielen Gästen eine große Freude bereiten wird, und daher stehen wir als Eigentümer in der Verantwortung, es mehr als nur zu ‚behübschen‘. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an den entsprechenden Ideen und drängen auf die Übergabe, um als Immobilien-Eigentümer mit der Schlüsselübergabe auch die Verantwortung dafür übernehmen zu können. Wir wollen möglichst viel erhalten, aber natürlich auch jene Dinge, die in die Jahre gekommen sind, sanieren und erneuern. Sobald es hier etwas Neues zu berichten gibt, werden wir es natürlich auch bekanntgeben“, übt sich Kaufmann in Geduld.

