Neuer Generali Service: Online-Buchung von Arztterminen

Terminvereinbarung bei Wahlarzt-Ordinationen bequem und rund um die Uhr auf Knopfdruck.

Wien (OTS) - Die Generali erweitert ab sofort ihre digitalen Services in der Meine Generali App um ein hilfreiches Feature. Dank einer Kooperation mit dem Wiener Health-Tech-Unternehmen Latido können Generali Kund_innen online aus mehr als 1.500 Ärzt_innen wählen und Termine vereinbaren. Das Angebot ist unter „Mein GesundheitsCoaching“ zu finden und in allen neun Bundesländern in den verschiedensten medizinischen Fachbereichen verfügbar.

„Für junge Menschen ist es mitunter ein Entscheidungskriterium für die Arztwahl, ob eine Online-Terminbuchung angeboten wird“, sagt Martin Sturzlbaum, Chief Insurance Officer Leben/Kranken der Generali Versicherung. „Millennials und die Generation Z wollen nicht anrufen, um einen Termin zu vereinbaren, sie machen das mit einem Knopfdruck am Smartphone. Ich bin mir aber sicher, dass dieser Service auch viele andere Personen begeistert, weil er einfach und praktisch ist.“ Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch das Online-Angebot ist man zeitlich und örtlich flexibel und muss sich bei der Terminbuchung nicht nach Ordinationszeiten richten. Telefon-Warteschleifen gehören damit der Vergangenheit an. „Mit der Online-Terminbuchung bauen wir die digitalen Serviceleistungen für unser Kund_innen weiter aus und unterstreichen somit die Rolle der Generali als Lifetime Partner“, so Martin Sturzlbaum.

Der Service ist an keinen Generali Versicherungsvertrag gebunden und es findet weder Datenaustausch noch eine Direktverrechnung mit den Ärzt_innen und der Generali statt. Die verrechneten Honorare sind von Patient_innen direkt an die Mediziner_innen zu bezahlen und können danach wie gewohnt bei der Sozialversicherung zur Kostenrückerstattung und gegebenenfalls bei der privaten Krankenversicherung eingereicht werden.

Digitale Lösungen und Rund-um-die-Uhr-Service

Mit der Latido-Kooperation erweitert die Generali ihre bestehenden digitalen Angebote. Bereits jetzt konnten Krankenversicherungs-Kund_innen rund um die Uhr von der Hausarzt-Videotelefonie profitieren. Diese ermöglicht an 365 Tagen im Jahr ein Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt – sowohl bei akuten gesundheitlichen Problemen als auch bei allgemeinen medizinischen Fragen. Der Service wird über die Meine Generali App oder die 24-Stunden-Hotline in Anspruch genommen.

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group.

