Radiotest 2023_2: Radio Kärnten wieder eindeutige Nummer 1 im Land

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 27. JULI 2023, 12.00 UHR BEACHTEN

Wien (OTS) - Trotz immer stärker werdender Konkurrenz durch Streamingdienste und soziale Medien bleibt Radio nach wie vor sehr beliebt, bei den jungen Menschen wird das Medium sogar stärker genutzt als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Das ist das Ergebnis des aktuellen Radiotests 2023_2 (Juli 2022 bis Juni 2023), der für ORF Radio Kärnten und die gesamte ORF-Radio-Flotte im Bundesland wieder ein starkes Ergebnis ausweist. Radio Kärnten bleibt der mit großem Abstand erfolgreichste Sender im Land und ist mit einem Marktanteil von 39 Prozent in der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren (Montag bis Sonntag) weiterhin das Lieblingsradio der Kärntnerinnen und Kärntner.

In der Hauptzielgruppe der über 35-Jährigen erreichte Radio Kärnten einen Marktanteil von 48 Prozent (Montag bis Sonntag). Umgerechnet bedeutet das: Nahezu jede zweite in Kärnten gehörte Radiominute in dieser Altersgruppe entfällt auf Radio Kärnten.

„Der Radiotest ist für uns ein wichtiger Indikator für die Zufriedenheit unseres Publikums. Der Test stellt uns ein hervorragendes Zeugnis aus und beweist, dass ein großes Vertrauen in die Kompetenz des Teams von ORF Kärnten besteht. Wir erreichen pro Tag mehr als 200.000 Menschen (Mo.–Fr.). Die Nähe zu unseren Hörerinnen und Hörern ist uns besonders wichtig. Daher werden wir weiterhin dort sein, wo unser Publikum ist, nämlich im ganzen Land. Wir sind uns unserer Aufgabe bewusst, der zuverlässigste Begleiter im Alltag zu sein, der von früh bis spät mit seriösen Informationen, musikalischer Vielfalt, guter Unterhaltung und großartigen Serviceangeboten verwöhnt. Wir nehmen weiterhin die Herausforderungen der Zukunft mit großem Engagement an und werden im Landesstudio Kärnten den digitalen Wandel konsequent umsetzen. Mit einer ausgefeilten Strategie und der ausgezeichneten Zusammenarbeit von Online, Fernsehen, Radio und Social Media wollen wir über die sozialen Netzwerke vor allem junges Publikum für unsere Inhalte begeistern. Ich sage Danke an alle Hörerinnen und Hörer und an das gesamte ORF-Team, das hervorragende Arbeit geleistet hat und weiterhin leisten wird“, so Landesdirektorin Karin Bernhard.

Radio ist nach wie vor modern

In keinem anderen Bundesland wird so viel Radio gehört wie in Kärnten: Die Kärntnerinnen und Kärntner hören täglich 222 Minuten Radio, bei den über 35-Jährigen liegt die Nutzung sogar bei 236 Minuten. Was besonders auffällt: Trotz der Konkurrenz durch Streamingangebote und soziale Medien steigt die Hördauer bei der jungen Zielgruppe. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen steigt die Zahl auf 212 gehörte Radiominuten pro Tag.

Radio Kärnten erzielte auch bei den Tagesreichweiten ein sehr gutes Ergebnis. In der Kernzielgruppe 35+ beträgt die Tagesreichweite von Montag bis Sonntag 43,8 Prozent, in der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren liegt sie bei 35,1 Prozent.

Programmchef Martin Weberhofer: „Das Medium Radio erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Wir wollen mit unserem Programm einen ‚Mehrwert‘ für unsere Hörerinnen und Hörer bieten und unverzichtbar in nicht gerade einfachen Zeiten sein. Seriöse Information statt Fake News ist in Zeiten von Künstlicher Intelligenz wichtiger denn je, Glaubwürdigkeit und Nähe unsere große Stärke. Wir wollen die Menschen unterhalten und das Land und seine Menschen in allen Facetten abbilden, sind in allen Regionen bei allen relevanten Ereignissen mit dabei. Und wir sind vor allem auch dann da, wenn wir besonders gebraucht werden. Bei den großen Unwetterkatastrophen berichten wir nicht nur rund um die Uhr, hier hält die große Radio-Kärnten-Hörerinnen- und -Hörerfamilie auch besonders zusammen und hilft. Mit viel Leidenschaft werden wir auch in Zukunft unser Programm gestalten, wir wollen auch weiterhin DAS Radio für ALLE Kärntnerinnen und Kärntner sein.“

Mehr als zwei Drittel aller gehörten Radiominuten in Kärnten entfallen auf die ORF-Radios

Erfreulich ist das Radiotest-Ergebnis auch für die gesamte ORF-Flotte: Die ORF-Sender erreichten in Kärnten gemeinsam bei der Bevölkerung ab zehn Jahren einen Marktanteil von 68 Prozent, in der Gruppe 35+ (Kernzielgruppe von Radio Kärnten) sind es sogar 75 Prozent.

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 27. JULI 2023, 12.00 UHR BEACHTEN

Rückfragen & Kontakt:

Luca Weblacher

Marketing und Kommunikation

+43 463 5330-29268

luca.weblacher @ orf.at

ORF Landesstudio Kärnten