ORF Radio Niederösterreich – regional wieder ganz oben auf dem Siegerpodest

Achtung: Bitte Sperrfrist beachten!!— Gesperrt bis Donnerstag, 27. Juli 2023, 12.00 Uhr – frei für Freitag-Ausgaben

St. Pölten (OTS) - 477.000 Hörerinnen und -Hörer (im Sendegebiet, Mo-Fr) entscheiden sich täglich für das Angebot von Radio Niederösterreich. Ein neuer Höchststand bei den absoluten Hörerzahlen im Vergleichszeitraum eines Jahres (Juli 2022 bis Juni 2023). ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Ich freue mich über die Treue unseres Publikums. Wir versorgen unsere Hörerinnen und Hörer mit den wichtigsten Informationen aus ihrem Bundesland. Das alles in einer ausgewogenen Mischung aus Musik, Unterhaltung und aktuellen Berichten. Künftig wollen wir noch näher bei den Menschen sein. Mit neuen Sendungsformaten sollen Plattformen entstehen, um die unterschiedlichen Meinungen der Menschen im Land noch besser hören zu können!“

Hauptzielgruppe 35plus: führend im Bundesland

Der aktuelle Radiotest umfasst den Zeitraum Juli 2022 bis Juni 2023. Trotz starker Konkurrenz im Sendegebiet und Rückgängen im Marktanteil kann sich Radio Niederösterreich beim Regionalangebot im Bundesland wieder auf dem ersten Platz behaupten. In der Kernzielgruppe der über 35-Jährigen liegt der Marktanteil (Montag - Sonntag) bei 28 %. Damit entfallen 28 von 100 gehörten Minuten im Bundesland auf Radio Niederösterreich. Der Marktanteil des erfolgreichsten Privatsenders liegt in Niederösterreich in dieser Zielgruppe bei 10 %.

Alltagsbegleiter für fast halbe Million Hörer

Im Wochendurchschnitt von Montag bis Freitag erreicht Radio Niederösterreich aktuell täglich 477.000 Hörerinnen und Hörer im Verbreitungsgebiet, davon 343.000 in Niederösterreich. ORF-Niederösterreich-Programmchef Karl Trahbüchler: „Wir wollen bei unserem Publikum sein und nützen gerade den Sommer ausgiebig für Kontakte mit den Menschen, für die wir täglich Programm machen. Etwa bei der ORF-NÖ-Sommertour, wo man uns beim Radiomachen zuschauen kann und die Moderatorinnen und Moderatoren gerne persönlich im mobilen Radiostudio kennenlernen kann.“

ORF-Radioflotte weiterhin meist gehört in Niederösterreich

Insgesamt entfallen im Beobachtungszeitraum (Juli 2022 bis Juni 2023) in Niederösterreich 68 von 100 gehörten Radiominuten auf das Programmangebot des ORF (bei Personen ab 10 Jahren, Montag bis Sonntag).

Bei den über 35-Jährigen liegt der Marktanteil aller ORF-Radios in Niederösterreich bei 76 % (Montag bis Sonntag) und ist damit weit höher als der Wert aller privaten Mitbewerber zusammen, deren Marktanteil in Niederösterreich aktuell bei 21 % liegt.

