Das neue ORF Radio Oberösterreich auf Platz 1

374.000 Hörerinnen und Hörer während der Woche

Linz (OTS) - Der aktuelle Radiotest für das 2023_2 (Juli 2022 – Juni 2023) stellt ORF Radio Oberösterreich ein sehr gutes Zeugnis aus, denn keinen anderen regionalen Radiosender in Oberösterreich hören so viele Menschen. Der sanfte Relaunch des Radioprogramms in den vergangenen Monaten darf als Erfolg verbucht werden.

374.000 Menschen hören während der Woche jeden Tag ORF Radio Oberösterreich Mo. – Fr., 10+). Mit einer Tagesreichweite von mehr als 24 % hört fast jede/r Vierte in Oberösterreich täglich ORF Radio Oberösterreich (Mo. – Fr., 10+). Damit bleibt das Radioprogramm aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich ganz klarer regionaler Marktführer.

Besonders erfreulich, dass in der Zielgruppe der Personen ab 35 Jahren, die Marktanteile zum Vergleichszeitraum vom Vorjahr um 3 %-Punkte gestiegen sind. (Mo. – Fr., 35+). Damit bleibt ORF RADIO OBERÖSTERREICH mit einem Marktanteil von 33 % weiterhin am erfolgreichsten im Bundesland.

„Die steigenden Marktanteile in der Kernzielgruppe sind für uns Programmmacher/innen ein großes Lob unserer Hörerinnen und Hörer. Dass kein anderer regionaler Radiosender in Oberösterreich länger gehört wird als unser Programm, macht deutlich, dass unsere Arbeit sehr gut ankommt. Wer ORF Radio Oberösterreich aufdreht, bleibt dran und das ist das größte Kompliment, das man uns machen kann“, sagt ORF Landesdirektor Klaus Obereder. „Bei unseren Hörerinnen und Hörern ist das Radio als lokales Informations-, Service- und Unterhaltungsmedium nach wie vor extrem wichtig und das sehen wir als unseren Auftrag auch weiterhin am besten Radioprogramm für Oberösterreich zu arbeiten, weil wir Oberösterreich lieben“, so Obereder weiter.

Generell bleibt die Radioflotte des ORF in Oberösterreich mit einem Marktanteil von 67 % (Mo. – So., 10+) und einer Tagesreichweite von 63 % auf hohem Niveau. Dass fast 7 von 10 Hörerinnen und Hörern bei einem immer stärker werdenden Mitbewerber-Markt eines der ORF-Programme hören, ist ein sehr gutes Zeugnis.

Ein erfolgreiches Halbjahr war 2023 auch für die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Oberösterreich heute“. Sie liegt in den Zuschauerzahlen österreichweit im Spitzenfeld mit einem Marktanteil von 54 % (Mo. – So.). Das sind im Schnitt 185.000 Zuseherinnen und Zuseher täglich.

Auch die Online-Redaktion des ORF-Landesstudios Oberösterreich freut sich mit den umfangreichen Inhalten auf ooe.ORF.at über weiter gestiegene Zugriffszahlen. Dies betrifft besonders auch die multimedialen Berichte über chronikale Großereignisse im vergangenen Halbjahr.

