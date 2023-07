Radiotest 2023_2: Starker Radiomarkt mit starken ORF-Radios

Mehr Menschen hören Radio - Ö3 bleibt reichweitenstärkster Radiosender

Die Attraktivität des Mediums Radios ist ungebrochen und zieht täglich mehr Hörerinnen und Hörer an: Mehr als 6,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren hören täglich Radio, unter den 14- bis 49-Jährigen sind es rund 3,0 Millionen. Und es hören nicht nur mehr Menschen Radio als vor einem Jahr, sondern sie hören auch deutlich länger – im Schnitt mit 201 Minuten sogar fast 3,5 Stunden pro Tag. Auch die Jungen begeistern sich vermehrt fürs Radio, die tägliche Hördauer der 14- bis 49-Jährigen steigt auf ebenfalls 201 Minuten.

Rund zwei Drittel der gesamten Radionutzungszeit entfallen auf den ORF, der erzielte Marktanteil von 65 % ist damit auch mehr als doppelt so hoch wie jener aller inländischen Privatradios zusammen. Auch in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 entfällt die Mehrheit der Nutzungszeit auf die ORF-Radios. Mit einer Tagesreichweite von 58,5 % erreichen die nationalen und regionalen Radioangebote des ORF täglich insgesamt 4,7 Mio. Hörerinnen und Hörer, bei den 14- bis 49-Jährigen steigt die Tagesreichweite von 47,8 % auf 50,7 %.

ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher zu den Ergebnissen des aktuellen Radiotests: „Das Medium Radio erreicht täglich mehr Menschen in Österreich – und die ORF-Radios beleben den österreichischen Radiomarkt in hohem Maße durch ein buntes, informatives und vielfältiges Programm. Ich danke allen, die an den Programmen mitwirken und täglich dafür sorgen, dass die ORF-Radios so viele Hörerinnen und Hörer in diesem Land begeistern.“

Ö3 ist ein Hit! Jeden Tag hören mehr als 2,5 Millionen Menschen in Österreich das Programm von Hitradio Ö3, der Sender bleibt damit mit weitem Abstand die Nummer Eins am österreichischen Radiomarkt. Ö3 baut seine Hörerschaft nicht nur in der Gesamtbevölkerung aus, sondern auch in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen steigt das tägliche Publikum von 34,4 % auf 36,2 % oder über 1,4 Millionen an. In der werberelevanten Zielgruppe erreicht Ö3 damit mehr als doppelt so viele Zuhörende wie der stärkste nationale private Mitbewerber. Hitradio Ö3 erzielt in der Gesamtbevölkerung einen Marktanteil von 28 %, dieser ist 3,5 mal so hoch wie der des stärksten nationalen Privatsenders. In der Altersgruppe 14-49 entfällt mit einem Marktanteil von 32 % rund ein Drittel der gesamten Radiohördauer auf den österreichweit empfangbaren Sender Ö3.

Ö3 als „Wecker der Nation“, als Verkehrsfunk im Auto, als „Frühstück bei mir“-Podcast im Ohr – Ö3 ist die akustische Tagesbegleitung vieler Österreicherinnen und Österreicher. Aber auch in den sozialen Medien ist Ö3 top: Der Facebook- und der Instagram-Auftritt von Ö3 sind jeweils die mit Abstand größten aller Radiosender in Österreich.

Jeden Tag verfolgen 755.000 Hörerinnen und Hörer ab 10 Jahren das hochkarätige Informationsangebot, kulturelle Höhepunkte und die herausragende Musik auf Ö1. Die Tagesreichweite von Österreich 1 liegt bei 9,4 %, bei Personen ab 35 liegt sie sogar bei 11,9 %. Der vielfach prämierte Informations- und Kultursender des ORF erzielt einen Marktanteil von 7 % in der Gesamtbevölkerung, bei Personen ab 35 Jahren 8 %.

FM4 zeigt mit neuen Sendungen und seiner Präsenz auf dem Donauinselfest Kante und bringt die FM4-Community zum Wachsen: Der Sender erreicht jeden Tag sensationelle 300.000 Hörerinnen und Hörer. In der Altersgruppe 14-49 steigert FM4 seine Tagesreichweite von 4,9 % auf starke 5,7 %. Der mehrheitlich fremdsprachige ORF-Sender erzielt einen Marktanteil von 2 %, bei den 14- bis 49-Jährigen 4 %.

Vielfalt mal neun. Die ORF-Regionalradios bieten mit ihrer regionalen Kompetenz und musikalischen Vielfalt ein breites Angebot, das täglich im Schnitt von 2,1 Millionen Personen ab 10 Jahren in Österreich gehört wird. Mit einer Tagesreichweite von 33,1 % hört in der Altersgruppe der ab 35-Jährigen jede und jeder Dritte die ORF-Regionalradios – insgesamt hören in dieser Altersgruppe in jedem Bundesland mehr Personen das jeweilige ORF-Regionalradio als das Programm des stärksten privaten regionalen Mitbewerbers. Der Marktanteil der ORF-Regionalradios liegt bei 29 %, in der Altersgruppe der ab 35-Jährigen bei 35 %. Damit werden die ORF-Regionalradios in der Kernzielgruppe auch deutlich länger gehört als alle inländischen Privatradios zusammen.

Mit 48,2 % oder mehr als 830.000 hört fast die Hälfte aller Wienerinnen und Wiener täglich eines der ORF-Radios, ein Zuwachs von 3,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Über 380.000 Personen in Wien hören täglich Ö3, rund 210.000 Österreich 1 und knappe 200.000 Radio Wien. Damit dominiert der ORF auch den wettbewerbsintensiven Markt in der Bundeshauptstadt, denn kein einzelner privater Mitbewerber bindet hier so viele Hörerinnen und Hörer an sein Programm.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2022 bis Juni 2023 (2023_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 (2022_2) verwendet. Da nur mehr 12-Monats-Bestände vorliegen, ist ein Vergleich mit früheren Halbjahresbeständen, z.B. 1. Halbjahr 2016 nicht zulässig. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe „10 Jahre und älter“.

