Einladung zur Pressekonferenz und Präsentation: „Der Goldschatzfund von Ebreichsdorf“

Wien (OTS) - 2019/20 wurde bei archäologischen Ausgrabungen durch die Novetus GmbH im Zuge des Ausbaus der Pottendorfer Linie durch die ÖBB in der spätbronzezeitlichen Siedlung von Ebreichsdorf ein insgesamt fünf Objekte umfassender Goldschatz entdeckt. Herausragend bei diesem Depotfund ist eine fein verzierte goldene Schale, die bisher im mitteleuropäischen Raum einzigartig ist. Schalen dieser Art werden üblicherweise als Kultgegenstände interpretiert. Auch das Dekor unterstreicht den kultischen Charakter der Schale, da es in Verbindung mit einem in der Bronzezeit weit verbreiteten Sonnenkult zu sehen ist. Neben der Goldschale umfasst der Schatz drei Goldspiralen bzw. -spiralenbündel sowie ein Golddrahtkonvolut, bei dem es sich nach ersten Analysen durch Expert*innen des Naturhistorischen Museums Wien um die Reste eines golddurchwirkten Textils mit von Golddraht umwickelten Fransen handeln dürfte.

Die Goldobjekte wurden untersucht, um Näheres über die Herstellung und Herkunft des Goldes herauszufinden. Danach wurden die Objekte durch das Bundesdenkmalamt restauriert.





Am 18. August 2023 um 10:30 Uhr lädt das Naturhistorische Museum Wien gemeinsam mit der ÖBB-Infrastruktur AG zu einer Pressekonferenz in den Vortagssaal des NHM Wien ein.



Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, Vortragssaal im Hochparterre

Einlass: ab 10:00 Uhr

Beginn: um 10:30 Uhr





Programm:



Begrüßung:

Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland, NHM Wien



Präsentation des Kurzfilmes: Crazy Eye „Konservierung und Forschung am Goldschatz von Ebreichsdorf“



Einleitende Worte:

Vorständin DIⁱⁿ Judith Engel, MBA, MSc, MSc, ÖBB-Infrastruktur AG



Offizielle Unterzeichnung des Schenkungsvertrages durch ÖBB und NHM Wien



Zur Bedeutung des Goldschatzes von Ebreichsdorf und Präsentation der neuen Publikation

Priv. Doz. Dr. Karina Grömer, Direktorin der Prähistorischen Abteilung des NHM Wien



Ebreichsdorf als denkmalpflegerisches Vorzeigeprojekt

Präsident Dr. Christoph Bazil, Bundesdenkmalamt, Österreich





Anschließend: Einlegen des Goldschatzes in das Goldkabinett des NHM Wien durch Restaurator*innen der Prähistorischen Abteilung des NHM Wien



Direkt nach der Pressekonferenz findet ein international besetztes Symposium statt, bei dem Beiträge zu aktuellen Forschungen in den Kontext prähistorischer Goldfunde des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. in Europa gestellt werden. Auch die Ergebnisse eines internationalen interdisziplinären Expert*innenteams, das seit 2020 zahlreiche Aspekte zu Herstellung, Verarbeitung, kultureller Bedeutung und Herkunft des Goldschatzfundes von Ebreichsdorf untersucht, werden bei der Konferenz vom 18. bis 20. August 2023 erstmals präsentiert.

Am Abend des 18. August 2023 um 18:30 Uhr finden der Festakt zur Schenkung des Goldschatzes an das Naturhistorische Museum Wien durch die ÖBB-Infrastruktur AG und eine Buchpräsentation zum Goldschatzfund von Ebreichsdorf statt.





Auftraggeber der Grabungen/ Eigentümer der Funde: ÖBB-Infrastruktur AG

Ausgrabung: Novetus GmbH

Finanzierung: ÖBB-Infrastruktur AG, Bundesdenkmalamt

Wissenschaftliche Untersuchungen: Novetus GmbH, NHM Wien (Prähistorische Abteilung, Zentrale Forschungslaboratorien), Universität Wien (Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Vienna Institute for Archaeological Science), Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie Mannheim

Restaurierung: Bundesdenkmalamt, NHM Wien (Prähistorische Abteilung)





