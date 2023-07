Nehammer zu Arbeitspflicht für Asylsuchende: „Ich halte es für richtig, eine Gegenleistung für den Staat zu bringen."

Das ganze Exklusiv-Interview in einer verlängerten Ausgabe der Servus Nachrichten heute ab 19:20 Uhr bei ServusTV und ServusTV On.

Salzburg/Wals (OTS) - Im exklusiven ServusTV-Interview mit ServusTV Info-Chef Hans Martin Paar gibt Bundeskanzler Karl Nehammer einen aktuellen Bearbeitungsstand zum Energiekostenzuschuss 2, übt harsche Kritik an FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und verrät, wann er sich zum ersten Mal mit dem neuen SPÖ-Chef Andreas Babler treffen wird. Zudem plädiert er für eine geregelte Zuwanderung und meint: „Wenn der Staat Leistungen gibt, muss man dafür auch etwas tun.“ Mit dem aktuellen Koalitionspartner wäre die Arbeit an diesem Thema schwierig. Zudem geht der Bundeskanzler darauf ein, welche Voraussetzungen aus seiner Sicht erfüllt sein müssen, damit Österreich sein Veto gegen einen EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien beendet und wie er wieder vermehrt Männer und Frauen gleichermaßen in die Berufe bringen möchte.

Das ganze Exklusiv-Interview zeigt ServusTV in den Servus Nachrichten heute ab 19:20 Uhr bei ServusTV und ServusTV On.



Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Christoph Ammerer

Programmkommunikation

0662 84224421602

christoph.ammerer @ servustv.com