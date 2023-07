1. LSZ Green Business Data Challenge: Einreichungen bis 10. September möglich

Teilnahme kostenlos – Top5-Projekte werden beim CIO Kongress Mitte Oktober vor einem rund 400köpfigen Fachpublikum präsentiert und das Siegerprojekt ausgewählt

Wien (OTS) - Bist du ein Green Game Changer? So lautet die Leitfrage zur 1. LSZ Green Business Data Challenge, zu der der Kongressveranstalter LSZ Unternehmen und Organisationen einlädt. Die Initiatorin des Awards, Martina Kruber, erklärt: „Uns geht es darum zu zeigen, wie Daten heute genutzt werden können, um soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte des nachhaltigen Wirtschaftens zu berücksichtigen. Wir möchten Vorzeigeprojekte kennenlernen, präsentieren und die Community vernetzen und inspirieren.“

Die Einreichung zur 1. LSZ Green Business Data Challenge ist bis 10. September möglich und kostenlos. Sie umfasst eine Projektbeschreibung auf maximal zwei Seiten, Präsentation oder Kurzvideo (bis zu fünf Minuten). Die besten fünf Projekte werden am CIO Kongress am 15. Oktober in Loipersdorf in kurzen Pitches präsentiert. Bei diesem einzigartigen Kongress für Entscheider:innen und Verantwortungsträger:innen in der Informationstechnologie in Österreichs Unternehmen und Institutionen werden heuer wieder rund 400 Gäste erwartet.

Im Rahmen des Kongresses wird dann live von der fachkundigen Fachjury aus Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam mit einem Publikums-Voting das Siegerprojekt gekürt, das sich über die Award-Trophäe und Sachpreise freuen kann. Außerdem kann das Gewinnerteam sein nachhaltiges Projekt auch am CIO Kongress WEST von 22.-23. November präsentieren.

Weitere Details zum Award sind hier abrufbar: https://lsz.at/green-business-data-award

Über „LSZ – Future Connections“: Das 1988 gegründete Unternehmen LSZ GmbH gilt heute als eine der renommiertesten Business Community Platforms in Österreich und veranstaltet pro Jahr österreichweit über 40 Kongresse und Fachkonferenzen, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Neue Konferenzthemen umfassen 2023 Hackatons und einen Praxis-Summit zum Thema ESG & Nachhaltigkeit; 2024 sind die ersten Event-Formate in Deutschland geplant. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Human & Digital Entscheider:innen aus allen Branchen und Unternehmensbereichen teil, vor allem CIOs, HR- und Marketing- sowie IT-Security-Verantwortliche. www.lsz.at

