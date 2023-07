MTEL Austria und Austria Wien präsentieren VIOLA MOBILE

Gerade rechtzeitig vor dem ersten Europacupspiel präsentiert Austria Wien in Zusammenarbeit mit MTEL Austria das gemeinsame Tarifprojekt VIOLA MOBILE powered by MTEL Austria.

Wien (OTS) - Aus der anfänglichen Businesspartnerschaft zwischen Austria Wien und MTEL Austria ist ein gemeinsames Projekt geworden. Mit dem Ziel, allen fußballbegeisterten Menschen in Österreich und insbesondere den Austria-Fans ein Produkt zu bieten, das sie noch intensiver mit ihrem Lieblingsklub verbindet.

Rechtzeitig vor dem ersten Europacupspiel präsentiert Austria Wien in Zusammenarbeit mit MTEL Austria das gemeinsame Tarifprojekt VIOLA MOBILE powered by MTEL Austria und den ersten Tarif für Fans unter dem Namen „Kick“. Für die erste Europacup-Auswärtsreise gibt es für alle mitreisenden Fans eine gratis SIM-Karte, um in Banja Luka gratis im Internet zu surfen und zu telefonieren.

Gleichzeitig bietet VIOLA MOBILE einen preislich und inhaltlich modernen Smartphone-Tarif. Darüber hinaus leisten die Fans mit jedem abgeschlossenen Tarif einen Beitrag für den Kinder- und Jugendsport, denn ein Teil des Umsatzes fließt direkt in die Austria-Akademie.

Gratis Roaming beim Auswärtsspiel in Banja Luka:

Das erste Highlight für die Austria-Fans: Für das Auswärtsspiel in Q2 der UEFA Europa Conference League gegen FK Borac Banja Luka bekommen alle mitreisenden Fans eine SIM-Karte mit dem Tarif „VIOLA MOBILE Kick powered by MTEL Austria“ (inkl. 19,11 Gigabyte Datenvolumen) kostenlos und profitieren gleichzeitig von der Vernetzung von MTEL Austria. In Bosnien und Herzegowina, welches nicht zur EU gehört, können Fans mit dieser Karte weiterhin ungestört surfen und die besten Momente dieses Spiel und der Reise an ihre Liebsten senden. Die SIM-Karte kann im Austria-Fanshop oder in jedem MTEL-Shop unter Vorweis einer Eintrittskarte für das Auswärtsspiel kostenlos abgeholt werden.

Zur Zusammenarbeit:

MTEL Austria ist als Telekommunikationsanbieter für die Umsetzung der Tarifserie und die Betreuung der Kunden verantwortlich. Austria Wien bringt in das gemeinsame Projekt die Vereinsfarben, die öffentliche Plattform, Emotionen & zusätzliches Marketing-Knowhow mit ein.

MTEL Austria hat für VIOLA MOBILE eine komplett neue Tarifserie entwickelt und die Wünsche der Austria umgesetzt. Es handelt sich weder um einen neuen virtuellen Mobilfunker oder Telekomanbieter auf dem Markt, sondern erstmalig um eine Tarifserie, die explizit für ein Unternehmen erstellt wurde.

Wir sehen es als Aufgabe des Sports, Menschen zusammenzubringen und unvergessliche Momente zu schaffen. Mithilfe des Projekts VIOLA MOBILE möchten wir bedeutsame Momente und Erfolgserlebnisse gemeinsam mit unseren Kunden teilen.

Bojan Obradovic, CEO MTEL Austria: „Wir freuen uns wirklich auf den Launch dieses Tarifs. Dies ist aber nur der Anfang. Wir haben gerade erst unser Prepaid Projekt fertiggestellt. Noch mehr ist bereits in der Pipeline, um die Servicierung der Kunden von VIOLA MOBILE powered by MTEL Austria zu ermöglichen wie z.B. eine eigene App, die nur für diese Tarife von uns gestaltet wird und in späterer Folge auch Postpaid Tarife, die neben einem wirklich attraktiven Tarif auch ein bisschen mehr für den Fan bieten werden. Mein Team hat gerade vor einer Woche MTEL Germany erfolgreich gelauncht, war aber von Anfang an Feuer und Flamme für dieses Projekt und ist die Extrameile gegangen, um noch vor Saisonstart den Launch zu ermöglichen. Für MTEL bedeutet dieses Projekt einen weiteren Meilenstein in seinem Wachstum und um es im Fußballjargon auszudrücken: MTEL spielt ab sofort mit geänderter Formation und mit 2 Sturmspitzen.“

Zum Tarif: VIOLA MOBILE KICK powered by MTEL Austria beinhaltet 19, 11 Gigabyte Datenvolumen inkl. EU Roaming und allen Ländern der MTEL-Zone: Schweiz, Serbien, Bosnien Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien. Zusätzlich unlimitierte Minuten und SMS in Österreich und der MTEL-Gruppe. Der Tarifpreis beträgt € 8,50 und erneuert sich alle 28 Tage automatisch. Die SIM-Karte ist für diese Tarifserie eigens angefertigt worden und ab 27.7 in allen MTEL Austria Shops, im FK Austria Wien Fanshop und online auf der Tarifseite www.violamobile.at erhältlich. In Kürze wird sie auch im Handel in ganz Österreich erhältlich sein. Service und Kundenbetreuung werden wie für alle MTEL-Produkte weiterhin von allen MTEL Shops bzw. vom MTEL Customer Service von Montag bis Sonntag durchgeführt.





MTEL Austria ist ein 2016 gegründeter MVNO-Operator im DACH-Raum.

Neben MTEL Austria ist der neue MVNO in der Schweiz, MTEL SWITZERLAND und MTEL Germany im Besitz von MTEL Austria.



Die Vision von MTEL ist es alle Menschen miteinander zu verbinden, durch Produkte, die sich an unseren Kunden und deren Bedürfnisse orientieren, unkompliziert und dabei möglichst viele Lebensbereiche im Bereich Kommunikation abdecken. Mobilfunk, TV und Internet.

