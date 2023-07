ORF-III-Wochenhighlights: „Ein Abend mit Mozart“ aus Salzburg, Verdis „Ernani“ aus Bregenz, „Die Tafelrunde Open Air“ aus Schiltern

Außerdem u. a.: Schwerpunkt zum 40er von Thomas Stipsits – von 31. Juli bis 6. August 2023

Wien (OTS) - Der „ORF-III-Sommer-Montag“ mit „Die Tafelrunde Open Air“ und „Alltagsgeschichte“

Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln nicht erschlaffen, sorgt ORF III im Rahmen seiner „Kabarett unter Sternen“-Leiste am Montag, dem 31. Juli 2023, mit einem weiteren „Die Tafelrunde Open Air“ (20.15 Uhr) für beste Unterhaltung. Im zauberhaften Ambiente des Kamptals, von den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern, begrüßt Host Gerald Fleischhacker die Kabarett-Stars Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Angelika Niedetzky und Caroline Athanasiadis, um die wichtigsten Themen des Monats humorvoll Revue passieren zu lassen. Anschließend runden die zwei „Alltagsgeschichte“-Ausgaben „Liebling – ich bin im Prater“ (21.30 Uhr) und „Am Bahnhof“ (22.20 Uhr) den Abend ab.

Literaturverfilmungen in ORF III

Am Dienstag, dem 1. August, bietet ORF III einen spannenden Krimiabend mit Verfilmungen von Arthur Conan Doyles Literaturklassiker: „Die Abenteuer des Sherlock Holmes“ (20.15 Uhr), „Der Hund von Baskerville“ (21.40 Uhr) und „Die Perle der Borgia“ (23.00 Uhr). Am Donnerstag, dem 3. August, sorgen Edgar Wallaces „Das indische Tuch“ (20.15 Uhr) und „Die Tür mit den sieben Schlössern“ (21.45 Uhr) für Spannung.

„Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

„Heimat Österreich“ beleuchtet am Mittwoch, dem 2. August, die Natur und das „Leben im Tennengebirge“ (20.15 Uhr). Danach porträtiert eine „Landleben“-Dokumentation die österreichische Sehnsuchtsregion im burgenländischen „Seewinkel“ (21.05 Uhr). Den Abend beschließt „Land der Berge“ mit einer Produktion über die „Sommerfrische in den Wiener Alpen“ (21.55 Uhr) und einem anschließenden „Bergabenteuer am Ötscher mit Kristina Sprenger“ (22.45 Uhr).

Themenabend zum 40. Geburtstag von Thomas Stipsits

Am Samstag, dem 5. August, würdigt ORF III Thomas Stipsits anlässlich seines 40ers mit einem Schwerpunkt. Zunächst steht „Das Beste zum 40. Geburtstag“ (20.15 Uhr) mit zahlreichen Highlights aus seinen Programmen, aber auch unbekannteren Schätzen aus dem ORF-Archiv auf dem Spielplan, gefolgt von den Erfolgsprogrammen „Griechenland“ (21.35 Uhr) und „Bauernschach“ (22.55 Uhr). Den Geburtstagsabend beschließt „Die lange Nacht des Kabarett“ (0.20 Uhr) mit dem Jubilar sowie Klaus Eckel, Pepi Hopf und Martin Kosch.

Klassik-Highlights in „Erlebnis Bühne“

Am Sonntag, dem 6. August, bietet „Erlebnis Bühne LIVE“ unter dem Motto „Ein Abend mit Mozart“ (20.15 Uhr) ein besonderes Konzerthighlight der diesjährigen Salzburger Festspiele, präsentiert von Barbara Rett. Das Mozarteumorchester Salzburg bringt unter der musikalischen Leitung seines künftigen Chefdirigenten Roberto González-Monjas Kirchensonaten eine Motette und die Krönungsmesse von Wolfgang Amadé Mozart zur Aufführung. Auf der Bühne stehen Solistinnen und Solisten wie Nikola Hillebrand, Ema Nikolovska, Maciej Kwasnikowski und Tareq Nazmi. Danach zeigt ORF III Giuseppe Verdis Oper „Ernani“ (21.50 Uhr) von den Bregenzer Festspielen – Regisseurin Lotte de Beer arbeitet erneut mit dem Dirigenten Enrique Mazzola zusammen. Die Titelrolle verkörpert der albanisch-italienische Tenor Saimir Pirgu. Musikalisch begleitet wird die Oper von den Wiener Symphonikern und dem Prager Philharmonischen Chor. Barbara Rett begleitet durch den Abend.

