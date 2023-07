aws Digitalisierung | AI Unternehmen und Wachstum: 26 Unternehmen werden in jüngsten Jury-Sitzungen zur Förderung ausgewählt

In der aktuellsten Förderungsrunde von aws Digitalisierung | AI-Start und AI-Adoption werden vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz Vorhaben mit rund 1,5M€ Euro gefördert.

Wien (OTS) - Künstliche Intelligenz (AI) eröffnet als Schlüsseltechnologie neue Chancen für den österreichischen Wirtschaftsstandort. Der Einstieg in AI für Unternehmen bleibt jedoch eine Herausforderung. Mit dem kommenden EU AI Act, welcher den verantwortungsvollen und sicheren Einsatz von AI vorantreibt, werden zusätzliche Herausforderungen für Unternehmen erwartet. Daher unterstützt die aws Unternehmen bei der Einführung und Anwendung von AI-Vorhaben im Rahmen der Förderungsprogramme „AI Unternehmen und Wachstum“ in 3 Modulen.

Das Zuschuss-Programm aws Digitalisierung | AI-Start unterstützt erstmalige vertrauenswürdige AI-Projekte in Unternehmen mit bis zu 15.000 Euro. aws Digitalisierung | AI-Adoption finanziert innovative vertrauenswürdige Wachstumsprojekte mit bis zu 150.000 Euro und aws Innovationsschutz | AI-Wissen unterstützt bei der Absicherung des AI-Geschäftsmodells mit bis zu 20.000 Euro und 20 Beratungsstunden.

26 Projekte erhalten Förderungszusage

In der aktuellen Förderungsrunde wurden 26 Projekte von externen Expert*innenjuries für eine Förderung empfohlen. Die Förderungszusagen betragen insgesamt rund 1,5 Mio. Euro.

Mit AI-Start werden erste KI-Projekte von KMUs gefördert, die gemeinsam mit KI-Anbieter*innen realisiert werden. In der ersten Runde von AI-Start haben 16 Projekte einen Zuschlag erhalten, die eine breite Palette an Branchen abdecken. Von fortschrittlichen Systemen für Transport und Verkehr, KI automatisierter Leasing-Vertragskontrolle, über spezialisierte KI-Unterstützung für Dachdecker und Stahlhersteller, bis hin zu innovativen Lösungen für SEO und Marketing. All diese Projekte haben das Potenzial, den Arbeitsalltag in ihrem jeweiligen Bereich zu revolutionieren und demonstrieren das Potential von vertrauenswürdiger KI.

Mit AI-Adoption wird der sichere und verantwortungsvolle Einsatz von KI in der wirtschaftlichen Praxis unterstützt und Unternehmen auf die kommenden EU-Regulierungen, Standards und Zertifizierungen von AI vorbereitet. In der aktuellen Juryrunde ist der Förderung von 10 innovativen vertrauenswürdigen AI-Vorhaben zugestimmt worden. Für die positiv entschiedenen Projekte hat die Expert*innenjury einer Zuschusshöhe von rund 1,3 Mio. Euro zugestimmt.

Bei AI-Wissen ist eine laufende Einreichung möglich. Dieses Modul vermittelt Unternehmen aller Größen und in allen Entwicklungsphasen, die Soft-und Hardware im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) entwickeln, KI-spezifisches Know-how zu den Themen Innovationsschutz, Datenstrategie, EU-Regulierungen (EU AI Act, AI Data Act), Standards und Zertifizierungen sowie finanzielle Zuschüsse im Bereich des geistigen Eigentums. Bei AI-Wissen sind die ersten Projekte bereits in der Prüfungsphase.

Zu den geförderten AI-Adoption Projekten zählen unter anderem:

„Air6: DrSolar“

DrSOLAR arbeitet an einer automatisierten Lösung zur Solaranlagen-Inspektion und -Fehlererkennung mittels Drohne und KI, wobei eine halbautonome Drohne von AIR6 Systems ein digitales Orthofoto des Solarparks erstellt, Fehler an Solarmodulen erkennt und mit exakten Positionskoordinaten klassifiziert.

„DrSOLAR adressiert aufwändige Überprüfungs- und Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit steigendem Anteil an nachhaltiger Energie, insbesondere Solar, so dass Anlagen länger und effizienter betrieben werden können. Damit sollen PV-Anlagen aus der Luft öfters und innerhalb von nur wenigen Stunden überprüft und ausgewertet werden können“ so Air6 Geschäftsführer Alex Fraess-Ehrfeld.

www.air6systems.com/

„Checklens: Aimuno“

Aimuno ist ein neues Projekt von Checklens, welche bereits erfolgreich AI zur Schwundprävention im Einzelhandel entwickeln. Mit Aimuno wird eine KI-Software-Plattform, die es Biotech- und Pharmaforschern ermöglicht, das Immunrepertoire zu analysieren und die Immunantwort auf ein bestimmtes Antigen vorherzusagen.

„Vertrauenswürdige KI ist für das Projekt Aimuno erfolgskritisch“ sagt Co-founder Felix Köppl, da besonders schützenswerte Gesundheitsdaten verarbeitet werden und die Präzision und Robustheit der KI für den Anwender eine wesentliche Voraussetzung darstellt. Die Umsetzung des für unser Projekt relevanten KI-Standards (ANSI/CTA-2090) soll dazu beitragen, dem Anwender das Vertrauen zu geben, dass KI auch in einer hoch kontrollierten Laborumgebung einsetzbar.

checklens.ai/de/

Weitere Informationen zu den Förderungsprogrammen unter:

www.aws.at/ai-start

www.aws.at/ai-adoption

www.aws.at/ai-wissen

www.aws.at/aws-digitalisierung/ai-unternehmen-wachstum

„AI Mission Austria“

AI-Start und AI-Adoption sind Teil von „AI Mission Austria“, die gemeinsame Förderinitiative der aws, FFG und FWF zu Künstlicher Intelligenz. Durch eine umfassende Förderung für Grundlagenforschung über angewandte Forschung bis hin zur unternehmerischen Umsetzung wird ein Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems rund um die Schlüsseltechnologie Artificial Intelligence geleistet. AI Mission Austria wird durch den Fonds Zukunft Österreich mit insgesamt EUR 12 Mio. finanziert.

AI Mission Austria wird vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) sowie dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) unterstützt. Die Finanzierung erfolgt durch den Fonds Zukunft Österreich.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH



Unternehmenskommunikation

Mag. Matthias Bischof

T 01 501 75-375

E m.bischof @ aws.at

www.aws.at