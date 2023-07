Attraktivierung der Wiener Märkte geht weiter

Umbauarbeiten zur Erweiterung des Kutschkermarktes schreiten voran – Bauernmarkt zieht per 29.07 zurück in Kutschkergasse – Servitenmarkt erhält neues Umfeld

Wien (OTS) - Das neugestaltete Kutschkermarkt-Grätzl bringt nicht nur mehr Begrünung und Kühlung in die dicht bebaute Gürtelgegend, sondern auch mehr Markt! Der beliebte Kutschkermarkt vergrößert sich um vier Dauer-Stände in die Kutschkergasse und auch der samstägliche Bauernmarkt verspricht mit der Erweiterung um 14 neue Stände über die Schopenhauerstraße hinaus ein noch größeres Angebot an hochwertigen regionalen Produkten. Künftig können samstags insgesamt 50 Bauernstände Gemüse und Obst, Blumen, Käse, Wurst & Co anbieten.

Bauernmarkt wieder zurück in der Kutschkergasse

Am Samstag, dem 29.07.2023 übersiedelt der wöchentliche Bauernmarkt wieder auf seinem angestammten Platz in der oberen Kutschkergasse. Die Umbauarbeiten für die bestehende Marktfläche sind abgeschlossen – es wurde die Straße mit einer neuen, hellen Pflasterung versehen und Strompoller zur Versorgung der Stände installiert. Zudem wurden 10 neue Bäume sowie ein Hochstammstrauch gepflanzt. Die Maynollogasse, welche dem Bauernmarkt während der Umbauarbeiten als Ausweichquartier diente, wird wieder regulär genutzt.

Zudem läuft auch die klimafitte Neugestaltung der umliegenden Schulgasse auf Hochtouren. Bis Mitte November 2023 entsteht in der Schulgasse zwischen Martinstraße und Semperstraße eine fahrradfreundliche Straße. Gehsteigvorziehungen, Fahrbahnanhebungen und die autofrei gestaltete Kreuzung von Schulgasse und Kutschkergasse sorgen in Zukunft für mehr Sicherheit und Verkehrsberuhigung. 35 neue Bäume und 11 Staudenbeete spenden im Projektgebiet künftig Schatten, verbessern das Mikroklima und erhöhen die Aufenthaltsqualität vor Ort.

Servitenmarkt im 9. Bezirk bekommt neuen Platz

Auch im Alsergrund sorgen derzeit Umbauarbeiten für eine vorübergehende Pause des Marktes. Letzter Markttag ist Donnerstag, der 27.07.2023, ab dann machen die Umbauarbeiten im Bereich Servitengasse / Grünentorgasse eine Schließung des Marktes bis voraussichtlich Dezember 2023 notwendig.

Dabei werden ganz nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ die Servitengasse und ein Teil der Grünentorgasse zur Fußgänger*innen-Zone umgestaltet. Entlang des gesamten Straßenzuges werden elf neue Bäume gesetzt und zahlreiche Mikrofreiräume geschaffen. In Summe werden 27 konsumfreie Sitzgelegenheiten errichtet. Ein Trinkbrunnen stellt künftig frisches Quellwasser bereit. Die neuen Freiräume werden je nach Möglichkeit in heller, sickerfähiger Pflasterung ausgeführt.

In Summe werden rund 330 Quadratmeter in dicht verbauten urbanen Straßenzügen durch Grünflächen entsiegelt.

Marktfans aufgepasst: Die Lange Nacht der Wiener Märkte rückt näher!

Nicht vergessen - auf allen fixen Wiener Märkten findet am Freitag, den 1. September die Lange Nacht der Wiener Märkte statt – nightshopping mit buntem Programm für die ganze Familie. Alle Infos auf www.marktamt.wien.at

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

