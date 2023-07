DDSG Blue Danube: Themenfahrten im August 2023

Aufregende Schifffahrten den ganzen Sommer lang

Wien (OTS) - „Glücksmomente am Schiff“ – unter diesem Motto legt die aus sieben modernen Schiffen bestehende DDSG Blue Danube-Flotte zu unzähligen Schifffahrten am Tag und am Abend ab. Egal, ob eine gemütliche Schifffahrt durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau, eine Sightseeing Cruise am Wiener Donaukanal oder eine Themenfahrt mit jeder Menge Unterhaltung und kulinarischer Vielfalt – an Bord der DDSG Blue Danube stehen Entspannung, Erholung und Erlebnis im Vordergrund.



Bei den sommerlichen Themenfahrten der DDSG Blue Danube locken abwechslungsreiche Attraktionen kombiniert mit den dazu passenden lukullischen Gaumenfreuden und der entsprechenden musikalischen Begleitung zu einem einzigartigen Abend auf sanften Donauwellen.



MS Admiral Tegetthoff & MS Vindobona: Themenfahrten im August

Die MS Admiral Tegetthoff bietet im August 2023 eine Reihe an großartigen Themenfahrten an. Am Sonntag, den 6. August, können die Gäste bei der gleichnamigen Fahrt einen Sunday Brunch inklusive Schifffahrt, Brunch-Buffet, Aperitif und unterhaltsamer Livemusik genießen. Die größten ABBA-Songs und Smörgasbord, ein typisch schwedisches Buffet, gibt es am 25. August im Rahmen der Schwedischen Nacht mit ABBA-Hits.



Am 5. August 2023 lädt die MS Vindobona alle Kinder zu zauberhaften Märchenstunden mit dem beliebten Geschichtenerzähler Chris Ploier ein. Ab 14.00 Uhr steht das Märchenthema „Die Sonnenräuber / Der Pampampu“ am Programm. Neben den Märchenstunden gibt es im Bordrestaurant auch die Möglichkeit, von der À-la-carte-Speise- und Getränkekarte zu wählen.



MS Wien: Heurigenfahrten mit Wiener Liedern

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr geht die MS Wien auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Am Beginn der Fahrt, wenn sich die Gäste am hervorragenden Buffet bedienen, spielen Wiener Musiker*innen dezent im Hintergrund. Nach dem Essen geht die Band von Tisch zu Tisch und erfüllt die traditionellen musikalischen Wünsche der Gäste. Beim Buffet werden kalte & warme Heurigenspezialitäten mit typischen Wiener Schmankerln wie Schnitzel, Aufstrichen, Apfelstrudel und Kuchen angeboten.



MS Kaiserin Elisabeth: Highlights im August

Musical-Lieblinge hautnah mit Panoramablick auf die Wiener Skyline: Bei der neuen Themenfahrt „Musicalstars in Concert“ der DDSG Blue Danube können Passagiere Musicalstars hautnah erleben und dabei die idyllische Abendschifffahrt mit Ausblick auf die Wiener Waterfront genießen. Werner Auer, Intendant der Felsenbühne Staatz und Publikumsliebling aus Musicals wie „Les Misérable“, „Evita“ und „Artus – Excalibur“, präsentiert am 2. August 2023 ein intimes Konzert mit seinem neuen Programm „Musical, mein Leben“ – einige Anekdoten inklusive. Vincent Bueno ist Musical-Fans unter anderem aus „Mamma Mia“ oder „Miss Saigon“ sowie aus der ORF-Sendung „Musical! Die Show“ bekannt. Darüber hinaus trat Bueno für Österreich beim Eurovision Song Contest an. Passagiere können sich am 16. August 2023 ein buntgemischtes Konzert aus Swing, Jazz, Musical und Pop freuen.



Am 9. und 23. August findet die Sunset Barbecue Cruise an Bord der MS Kaiserin Elisabeth statt. Das großzügige Sonnendeck der imposanten MS Kaiserin Elisabeth lädt zu einem Aperitif vor eindrucksvoller Kulisse mit 360-Grad-Panoramablick auf die Wiener Skyline und das reiche Buffet bietet köstliche Grillspezialitäten an. Den Sonnenuntergang begleiten mit unterhaltsamer Live-Musik, jeweils an unterschiedlichen Terminen, die stimmgewaltige Caroline Kreutzberger oder Saxolady Daniela Krammer. Krönender Höhepunkt der abendlichen Sommer-Cruise ist das von der DDSG Blue Danube organisierte farbenfrohe Feuerwerk.

Alle Themenfahrten im August 2023 im Überblick: www.ddsg-blue-danube.at/themenfahrten-wien/

