Naturnaher Spielplatz für alle Generationen in Laxenburg

LR Teschl-Hofmeister: Spielplätze sind Treffpunkte, die das Miteinander und den Zusammenhalt in Niederösterreichs Gemeinden fördern

St. Pölten (OTS) - Zu Beginn der Woche hat Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Laxenburg die Spielplatztafel des Landes Niederösterreich für den neuen Spielplatz im Kaisergarten an Bürgermeister David Berl überreicht. Gestaltet wurde der Freiraum durch das Beratungsprogramm „Schulhöfe & Spielplätze in Bewegung“ des Projektteams Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH. Schulen und Gemeinden in Niederösterreich werden im Rahmen dieser Initiative vom Projektteam Spielplatzbüro bei der Verwirklichung von Spielplätzen und Schulfreiräumen unterstützt und auch nach der Fertigstellung beratend begleitet. Die Landesrätin zeigte sich vom gelungenen Projekt in Laxenburg beeindruckt: „Bewegungs- und Begegnungsräume dienen der Gesundheit und der Gemeinschaft. Laxenburg hat im Kaisergarten einen Freiraum für alle Generationen geschaffen, der zum Austausch einlädt und maßgeblich für ein gesundes Miteinander sorgt.“

Aufbauend auf die Ergebnisse aus der Kindermitbeteiligung und dem Workshop mit Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie Elternvertreterinnen und Elternvertretern wurde durch das Projektteam Spielplatzbüro ein Gestaltungsvorschlag erarbeitet. So bietet der neue Spielplatz in Laxenburg auch barrierefrei nutzbare Angebote wie etwa einen großen Sandspielbereich und eine Breitrutsche. Koordination und Gleichgewicht kann man beim Seildschungel und beim Gurtsteg trainieren. Durch die Nähe zur Volksschule dient der Spielplatz auch als Schulfreiraum in den Pausen, den Turnstunden oder beim Unterricht im Freien. Im Zuge der Gestaltung wurden auch hunderte Sträucher und Bäume gepflanzt. Zum einen als gestalterisches Element, zum anderen um in Zukunft für Beschattung zu sorgen. „Mit der Bedürfniserhebung im Rahmen des Beratungsprogramms entstehen Freiräume, die alle Bedürfnisse erfüllen. Inklusiv bespielbare Bewegungs- und Begegnungsräume, die zum Teil auch barrierefrei sind. Mit der naturnahen Gestaltung wird auch ein nachhaltiger Beitrag für ein positives Mikroklima geleistet“, so Teschl-Hofmeister.

Alle Details zum Beratungsprogramm des Projektteams Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH gibt es unter: www.noe-familienland.at.

Weitere Informationen: Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse