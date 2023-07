Exklusiv: Ermittlungen nach PULS 4-Recherche wieder aufgenommen: “Der Fall Kellermayr – Mit tödlichen Grüßen” exklusiv auf Joyn & PULS 4

Recherchen der Investigativ-Doku bringen Ermittlungen rund um verstorbene Ärztin wieder ins Rollen. PULS 4 & Joyn zeigen exklusive Doku mit Oliver Das Gupta morgen um 20:15 Uhr

Wien (OTS) - Eine Meldung wie eine Schockwelle: „Lisa-Maria Kellermayr ist tot“. Am 29. Juli 2022 verbreitet sich diese Nachricht in der ganzen Welt. Bis heute ist der Fall Kellermayr noch immer nicht restlos aufgeklärt. Die Recherchen für die PULS 4-Doku bringen den Fall der Oberstaatsanwaltschaft Berlin wieder ins Rollen. Denn es gibt neue Spuren, denen sich die exklusive Doku von Filmemacherin Alexandra Venier mit Investigativjournalist Oliver Das Gupta am Donnerstag, 27. Juli, um 20:15 Uhr auf dem SuperStreamer Joyn & PULS 4 widmet. Zu Wort kommen unter anderem Justizministerin Alma Zadic und der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst Omar Haijawi-Pirchner.

Von Hass bis hin zu massiven Bedrohungen und Mordansagen – die Ärztin vom Attersee, Lisa-Maria Kellermayr, wird monatelang von Corona-Leugner:innen im Netz angegriffen. Daraufhin sperrt sie ihre neueröffnete Praxis, bezahlt für einen privaten Schutzdienst tausende Euro und lebt völlig isoliert in Angst. Die Folge: Ein riesiger Schuldenberg, der sie in den finanziellen Ruin treibt. Als der Fall Kellermayr über Österreichs Landesgrenzen hinaus bekannt wird, wird der freie deutsche Investigativjournalist Oliver Das Gupta auf Lisa-Maria Kellermayr aufmerksam. Mitte Juli 2022, kurz vor ihrem Tod, nimmt er für den vom Spiegel und Der Standard gemeinsam produzierten Podcast „Inside Austria“ ein langes Interview mit der Ärztin auf, welches nun zur Grundlage dieses Films wird. Kellermayr und Das Gupta stehen zu diesem Zeitpunkt in beinahe täglichem Kontakt. Doch nur wenige Stunden nach dem mehrstündigen Telefonat nimmt sich die erst 36-Jährige das Leben.

Exklusive PULS 4-Recherchen führen zu neuerlicher Prüfung durch Justiz

Jetzt - ein Jahr später - macht sich Oliver Das Gupta unter anderem zusammen mit Hackerin und Internetaktivistin Nella erneut auf die Suche nach einem der Täter, der sich selbst „Claas“ nennt und seine Hassnachrichten unter anderem einmal mit „mit tödlichen Grüßen“ unterschreibt. Es werden neue Spuren gefunden und Zeug:innen befragt. Durch Das Guptas Recherchen stellt sich heraus, dass Lisa-Maria Kellermayr mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht das einzige Opfer von der Person ist, die sich „Claas“ nennt. Die neuen Indizien zu „Claas“ führen die Nachforschenden nach Würzburg in Deutschland, Für die Investigativ-Doku wurde der Forensiker Patrick Rottler beauftragt, der im Rahmen dessen auch die Hassnachrichten analysiert, die der deutsche Anwalt Chan-Jo Jun erhalten hat. Das Gutachten wurde inzwischen an die Oberstaatsanwaltschaft Berlin weitergeleitet. Durch diese exklusiven Erkenntnisse wurde nun beschlossen den Fall gemeinsam mit den Behörden in Würzburg erneut zu prüfen. Dennoch: Haben die österreichische Polizei und Behörden in diesem Fall von Hass im Netz tatsächlich zu wenig getan?

„Milborn Spezial“: Talk mit u.a. mit Justizministerin Zadic und Ex-Gesundheitsminister Anschober

Direkt danach um 22:20 Uhr begrüßt PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn ihre Gäste in einem „Milborn Spezial“, um den Fall Kellermayr nachzubesprechen. Zu Gast sind Justizministerin Alma Zadic (Die Grünen), Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), der Journalist und Protagonist Oliver Das Gupta und die Journalistin Rosemarie Schwaiger.

„Der Fall Kellermayr – Mit tödlichen Grüßen“ am Donnerstag, 27. Juli, um 20:15 Uhr exklusiv auf Joyn und PULS 4 und am Samstag, 29. Juli, um 20:15 Uhr auf PULS 24

Das ist Joyn

Joyn ist Österreichs neuer kostenloser SuperStreamer. Joyn bietet 50+ Premium Live-Channels, ein riesiges On-Demand Angebot mit über 15 Mediatheken, exklusive 7-Tage-Previews, Serien, Filme, Shows sowie über 30 Radiosender. Joyn ist auf www.joyn.at und in allen App-Stores und auf allen Plattformen verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com