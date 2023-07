Kanzlei Fieldfisher mit zweistelligem Wachstum auf Rekordkurs

Die europäische Wirtschaftskanzlei veröffentlicht das Jahresergebnis für 2022/23

Der Umsatz vergrößert sich um 11 Prozent zum Vorjahr und liegt erstmals bei 370 Mio. Pfund bzw. 430 Mio. EUR

Fieldfisher wächst damit das zehnte Wirtschaftsjahr in Folge

Die europäische Wirtschaftskanzlei Fieldfisher, die im Juni ihr 26. Büro in Wien eröffnete, hat die Finanzzahlen für das Jahr 2022/23 veröffentlicht und wächst das zehnte Jahr in Folge: Der Umsatz vergrößert sich um 11 Prozent zum Vorjahr und liegt erstmals bei 370 Mio. Pfund bzw. 430 Mio. EUR; bei einem zum Vorjahr mit 11 Prozent niedrigeren Profit per Equity Partner von 930.000 Pfund bzw. 1,08 Mio. EUR.

Die stärksten Zuwächse gibt es in den Bereichen Dispute Resolution bei Rechtsstreits und Schiedsauseinandersetzungen mit Streitwerten in Milliardenhöhe sowie bei Arbeitsrecht und IP mit einem der ersten großen AI-Streits und der Vertretung weltweit führender Tech-Unternehmen in Markenrechtsauseinandersetzungen. Die Immobiliengruppe repräsentiert ein weltweit agierendes Energieunternehmen in UK ebenso wie die israelische Reality Group bei mehreren Käufen in Deutschland. Corporate und M&A wächst trotz des schwierigeren Marktumfelds und schließt besonders in Venture- und Growth Capital Transaktionen mit einem Wert von über 1,3 Milliarden USD ab und berät über 50 Equity-Transaktionen am Kapitalmarkt in London und Paris – unter anderem für amerikanische, irische und japanische Unternehmen. Besonders gut entwickelt haben sich wieder die ALS, die Alternative Legal Services, wie Condor, das sich auf großangelegte Dokumentationsprojekte spezialisiert hat und mit einem Umsatzanstieg von 29 Prozent erheblich zum Gesamtumsatz der Gruppe beiträgt, sowie Fieldfisher X für Verbands- bzw. Sammelklagen und Fieldfisher Capital.

Dazu Managing Partner Robert Shooter: „Dies war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr. Mit einem erneuten zweistelligen Umsatzwachstum konnten wir zum ersten Mal in unserer Geschichte einen Jahresumsatz von 370 Mio. Pfund erzielen. Auch haben wir unsere neue Strategie bezüglich der europäischen Wachstumsagenda fortgesetzt und ein Büro in Wien eröffnet, ein starkes europäisches Handelszentrum in einer Region, die für uns und unsere Kunden von strategischer Bedeutung ist.“ Thomas Ruhm, Managing Partner Fieldfisher Austria: "Wir freuen uns, Teil dieser starken internationalen Kanzlei sein zu können und an einen so tollen Erfolg anzuschließen."

Über Fieldfisher

Fieldfisher ist eine europäische Wirtschaftskanzlei mit marktführender Praxis in vielen der dynamischsten Sektoren. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit besonderem Fokus auf Energie & natürliche Ressourcen, Technologie, Finanzen & Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Medien. Unser Unternehmen umfasst mehr als 1.700 Mitarbeiter an 26 Standorten in Amsterdam, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Bologna, Brüssel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Manchester, München, Paris, Peking, Rom, Shanghai, Turin, Venedig, Wien und Silicon Valley.

Als verantwortungsbewusstes und soziales Unternehmen sind wir bestrebt, eine Vorreiterrolle einzunehmen und uns für unser Handeln zu verantworten. Unser Engagement für den Aufbau einer nachhaltigeren und gerechteren Zukunft für unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften steht im Mittelpunkt unserer ESG-Strategie.

