Wirtschaftsbund ad Sommerministerrat: 100 zusätzliche Kassenstellen und Präventionsmaßnahmen entlasten Gesundheitssystem nachhaltig

Wien (OTS) - „Die Einigung im Sommerministerrat über zusätzliche 100 neue Kassenstellen bis Jahresende und einem „Start-Bonus“ von bis zu 100.000 Euro für Kassenpraxen sind ein wichtiger erster Schritt für die bessere medizinische Versorgung der Bevölkerung und hilft zusätzlich bei der Entlastung von Spitälern. Diesen ersten Schritt begrüßen wir seitens der ÖGK und werden diesen unterstützen. Besonders Patienten, aber auch Ärzte in den Fachbereichen wie Gynäkologie, Kinder- und Allgemeinmedizin profitieren von dem neuen Maßnahmenpaket. Deshalb appelliere ich an den zuständigen Gesundheitsminister Rauch, nun schnell und effizient die legistischen und finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Bevölkerung, Ärzte und Spitäler schnellstmöglich von den Entlastungen profitieren“, so Moritz Mitterer, Vorsitzender der Dienstgeber-Kurie in der ÖGK-Hauptversammlung.

Präventionsprogramme in Zeiten von Arbeitskräftemangel wichtiger denn je

„Besonders erfreulich ist auch der Ausbau von Präventionsprogrammen. Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsprogramme, um schwere Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder gar zu verhindern, sind ein wichtiger Schritt, um Arbeitnehmer länger und gesünder im Erwerbsleben zu halten. Das entlastet das Gesundheitssystem und dämmt zusätzlich den Arbeitskräftemangel ein“, so Moritz Mitterer abschließend.

