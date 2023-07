FPÖ – Belakowitsch: „Kosten für 25.000 Affenpocken-Impfstoffdosen werden vor den Steuerzahlern wieder geheimgehalten!“

Laut Anfragebeantwortung erfolgte skandalöse Beschaffung wieder über EU, Vertragsinhalte und Preise unterliegen der Vertraulichkeit

Wien (OTS) - „25.000 Impfdosen gegen das Affenpockenvirus haben Schwarz-Grün und Gesundheitsminister Rauch auf Kosten der Steuerzahler gekauft, obwohl in Österreich seit November 2022 keine einzige Infektion nachgewiesen wurde. Dieser Großeinkauf zugunsten von Pharmakonzernen steht daher nicht nur in keinerlei Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohungslage, sondern wurde auch wieder genauso intransparent durchgeführt, wie bereits die skandalöse Beschaffung der Corona-Impfstoffe!“, kritisierte heute FPÖ-Sozialsprecherin und Klubobmannstellvertreterin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch anlässlich einer aktuellen Anfragebeantwortung durch den Gesundheitsminister, in welcher dieser keinerlei Fragen über die Kosten und genauen Vertragsinhalte der Affenpockenvirus-Impftstoffbeschaffung beantworten wollte, da diese wieder via EU durchgeführt wurde und Angaben zum Preis der Vertraulichkeit unterliegen würden.

„Das ist ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler, die zwar für die Impfstoffbeschaffung zur Kasse gebeten werden, aber offenbar nichts über die Kosten erfahren dürfen. Anscheinend laufen derartige Millionendeals mit Pharmakonzernen jetzt allesamt unter ,von der Leyens Geheimhaltungskodex´ ab, deren Chats mit Pfizer zum Milliardendesaster der Corona-Impfstoffbeschaffung noch immer penibel unter Verschluss gehalten werden“, so Belakowitsch weiter, welche auch die von Rauch angeführte Umbenennung des Affenpockenvirus in „Mpox“ auf Betreiben der WHO zur Entgegenwirkung von „Stigmatisierung, Rassismus und Diskriminierung“ als „an Absurdität kaum mehr überbietbar“ bezeichnete: „Der Begriff ,Affenpocken´ ist angeblich diskriminierend, ,monkeypox´, was dasselbe bedeutet und wofür das Kürzel ,Mpox´ steht, aber nicht. Was ist mit der Schweinegrippe oder Vogelgrippe? Diesen Unsinn versteht man offenbar nur, wenn man weit weg von den echten Bedürfnissen der Bevölkerung im elitären Elfenbeinturm der politisch Korrekten sitzt.“

