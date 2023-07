Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Singer-Songwriting in Mistelbach bis zum Sound des Wilden Westens in Staatz

St. Pölten (OTS/NLK) - Englischsprachige Songs im Singer-Songwriting-Stil präsentieren Regina Schönleitner und Band morgen, Mittwoch, 26. Juli, ab 20.30 Uhr in der Reihe „vielmusik am Kirchenberg“ am Vorplatz der Pfarrkirche von Mistelbach. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5264, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 26. Juli, lädt die Formation Insieme ab 20 Uhr auf Schloss Grafenegg mit dem siebenten Teil eines Best-of aus „Italo Pop Non Stop“ zu „La notte italiana“ am Wolkenturm. Am Samstag, 29. Juli, folgt hier wiederum ab 20 Uhr ein Konzert des European Youth Orchestra mit der symphonischen Dichtung „Also sprach Zarathustra“ op. 30 von Richard Strauss und Ludwig van Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61. Den Part der Solovioline übernimmt Julia Fischer, am Dirigentenpult steht Antonio Pappano. Direkt im Anschluss lädt der Klangkörper zu einer Late Night Session in die Reitschule. Beginn am Wolkenturm ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Beim Festival „Glatt&Verkehrt“ sind am ersten Tag des Hauptprogramms bei den Winzern Krems morgen, Mittwoch, 26. Juli, Bia Ferreira mit „Igreja lesbyteriana“, einem Plädoyer für Diversität und die LBGTQ+-Community ihres Landes Brasilien, sowie das Trio Zur Wachauerin, das sich zum 20. Geburtstag eine „Extended Version“ gönnt und sich dem 100. Geburtstag von Hank Williams widmet, zu hören. Am Donnerstag, 27. Juli, gibt es neben „Bulgarian Wedding“-Sound von Ivo Papasov auch die Trio-Premiere von Désirée Saarela aus Finnland, Hannah James aus Großbritannien und der österreichischen Soul-Stimme Lylit. Am Freitag, 28. Juli, spielt die israelische Band El Khat Unerhörtes aus dem Nahen Osten und teilen sich die alte und neue Lieder aus der Ukraine anstimmenden Sängerinnen von Kurbasy ein Doppelkonzert mit dem griechisch-türkischen Duo Sinopoulos-Türkan. Am Samstag, 29. Juli, warten die Uraufführung von „Cooking Drums & Blowing Reeds & Plucking Strings = Exciting Life“ des Uli Soyka Quintetts sowie das „Glatt&Verkehrt“-Debüt „Lumio“ von A Filetta, Abdullah Miniawy und Peter Corser.

Den letzten „Glatt&Verkehrt“-Festivaltag, Sonntag, 30. Juli, teilen sich Aida Nosrath und Atine mit musikalischen Grüßen aus mehreren Jahrhunderten persischer Dicht- und Gesangskunst sowie der schwedische Posaunist und Vokalist Nils Landgren, der mit Johan Norberg Geschichten erzählt, die der Jazz schreibt. Beginn ist von Mittwoch bis Samstag jeweils um 19 Uhr bzw. am Sonntag um 18 Uhr. Das Rahmenprogramm bietet zudem täglich jeweils eine Stunde vor dem ersten Konzert Einführungsgespräche, von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 12.30 Uhr im Wirtshaus Salzstadl „Tafelmusik“ zur Mittagsstunde mit jungen Volksmusik-Ensembles bzw. am Sonntag, 30. Juli, ab 14 und 16 Uhr ein Doppelkonzert der Solistinnen Sara Zlanabitnig und Mona Matbou im Klangraum Krems Minoritenkirche. Nähere Informationen und Karten bei der Tickethotline 02732/908033, e-mail tickets @ noe-festival.at und www.glattundverkehrt.at.

„Von Spätromantik bis Zeitgenössisch“ reicht das Repertoire des Duos Arte, Nadja Stiegler am Violoncello und Maria Klara Kasznia am Klavier, das morgen, Mittwoch, 26. Juli, im Festsaal von Schloss Gloggnitz erklingt. Zu hören sind die Sonaten von Nikolai Jakowlewitsch Myaskovsky, Johannes Kropfitsch und Bohuslav Martinů sowie „Le Grand Tango“ von Astor Piazzolla ab 19 Uhr. Die Reihe „moz art on the roof" präsentiert dann am Samstag, 29. Juli, ab 19 Uhr im Pavillon des Schlosses die Sängerin und Liedermacherin Daniela Flickentanz mit „Von Herz zu Herz“. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ ist Martin Spengler mit Weltmusik im Wiener Sound am Donnerstag, 27. Juli, ab 20 Uhr zu Gast im Weingut Haimel in Traismauer. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8226477 und www.weingut-haimel.at bzw. www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Am Donnerstag, 27. Juli, setzt auch der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“ sein Programm mit Andrea Eckert, den Wladigeroff Brothers und Otmar Klein fort, die ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon mit Georg Kreisler „Das Blaue vom Himmel“ versprechen. Am Freitag, 28. Juli, folgt hier ein Klavierrezital von Elisabeth Leonskaja mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert u. a., am Samstag, 29. Juli, ein Blues-, Folk- und Soul-Konzert von Hans Theessink; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 30. Juli, servieren im Kulturpavillon zunächst Kristina Sprenger, Robert Kolar und Helmut Stippich ab 11 Uhr unter dem Motto „ÖSTERreich an Witz“ Kabarettchansons, heitere Wienerlieder und Kleinkunstsoli, ehe sich Angelika Kirchschlager, begleitet von Florian Krumpöck am Klavier, ab 19.30 Uhr in einem Liederabend Kompositionen von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Richard Strauss widmet. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Bei der „Vokalwoche Melk“ gestalten die Kammerchöre, Solistinnen und Solisten am Freitag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr im Kolomanisaal bei freiem Eintritt „Cantemus“. Am Samstag, 29. Juli, bringt dann das Ensemble Sonare Linz unter Heinz Ferlesch gemeinsam mit dem Chor der Vokalwoche Melk und den Solistinnen bzw. Solisten Simona Eisinger, Cornelia Sonnleithner, Robert Bartneck, Bernd Oliver Fröhlich und Thomas Tatzl die symphonische Messe in Es-Dur von Franz Schubert zur Aufführung; Beginn des Abschlusskonzertes in der Stiftskirche ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 30. Juli, startet dann die Reihe der diesjährigen Sommerkonzerte mit dem Wanderkonzert „Vom Barock bis zur Filmmusik“, das um 19 Uhr im Park vor dem barocken Pavillon seinen Ausgang nimmt und in ein Konzert mit dem Bläserquartett Lukas Zeilinger, Thomas Bachmair, Ferdinand Hebesberger und Michael Linus Bock sowie der Organistin Ines Schüttengruber in der Stiftskirche mündet. Nähere Informationen bzw. Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Am Ratzersdorfer See in St. Pölten findet am Freitag, 28. Juli, ab 16 Uhr das „FesSTPval“ mit den acht regionalen Acts Litha, SchikK, Salamirecorder, Slooga, Traincorn, dem Tom Gomez Duo, Martin Rotheneder und Band sowie Dj Lichtfels statt. Nähere Informationen und Karten unter www.close2fan.com. Am Samstag, 29. Juli, geht hier dann ab 18 Uhr das mittlerweile 20. „Summer Blues Festival“ über die Bühne. Mit dabei sind Bonaventura Amann, die Down Home Percolators featuring Dani Gugolz und Peter Müller, die Mika Stokkinen Band sowie die Mojo Blues Band featuring Paul Chuey. Nähere Informationen und Karten u. a. beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at bzw. www.summerblues.at.

Reggae-Grooves und Artverwandtes geben Deliman and the Rockers im Zuge des diesjährigen Purkersdorfer Kultursommers am Freitag, 28. Juli, in der Bühne Purkersdorf zum Besten. Am Samstag, 29. Juli, feiert dann hier der Hot Pants Road Club sein 30-jähriges Bestehen mit Funk und Soul. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/62267, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

Bei der „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach spielen Meister Grössing & seine Homöopathen am Freitag, 28. Juli, Austropop. Am Samstag, 29. Juli, bestreiten zudem Marij und Rosna Yuré einen Latin-Abend. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.sommerszene-mistelbach.at.

Beim Internationalen Kulturfestival „Übergänge – Prechody“ gibt das Trio Shakshuka Olé am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, im Schlosspark von Gmünd zwei Workshops zum Thema Körperrhythmus, Klavier und Cajon samt Konzerten. Nähere Informationen unter 0664/1505348, e-mail festival @ prechody.eu und https://prechody.wordpress.com.

„The Crown. Ayres, Divisions and Grounds“ nennt sich ein Programm mit englischer Musik zwischen 1660 und 1760 von Henry Purcell, John Eccles und Nicola Matteis, das Monika Mauch (Sopran), Carin van Heerden (Blockflöte und Oboe), Elisabeth Wiesbauer (Violine), Claire Pottinger-Schmidt (Viola da Gamba) und Anne Marie Dragosits (Cembalo) vom Institut für Alte Musik und historische Aufführungspraxis der Anton Bruckner Privatuniversität am Samstag, 29. Juli, ab 19 Uhr im Rahmen der „Donaufestwochen im Strudengau“ in der Stiftskirche von Ardagger zur Aufführung bringen. Nähere Informationen und Karten beim Tourismusverband Grein unter 07268/26857, e-mail office @ donau-festwochen.at und www.donau-festwochen.at.

„Musik und Literatur bei Kerzenschein“ servieren Judith McGregor (Viola), Herbert Schlöglhofer (Orgel) sowie Marianne Schragl und Berthold Panzenböck (Texte) im Rahmen der „Musikalischen Kostbarkeiten“ am Samstag, 29. Juli, ab 20.30 Uhr in der Töpperkapelle Neubruck. Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail presse @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info.

Ebenfalls am Samstag, 29. Juli, bringen Richard Redl und Roberto Razenberger ab 20 Uhr auf der Donaubühne Tulln die Show „The Blues Bros. Corporation & Band“ mit der Musik der Blues Brothers auf die Bühne. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Im Dorfzentrum von Klein Meiseldorf wird am Samstag, 29. Juli, ab 20 Uhr zu einem Open-Air-Konzert geladen: Zunächst spielen Solid & Gold ab 18 Uhr Musik aus Österreich vom klassischen Austropop bis zu aktuellen Nummern, ehe ab 20 Uhr Jazz, Blues und Swing mit Max Shelly & Band auf dem Programm stehen. Nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Meiseldorf unter 02983/2319, e-mail mars.meiseldorf @ gmx.at und https://mars.meiseldorf.at.

Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Niccolo Paganini u. a. erklingen beim Finale des Internationalen Beethoven-Violinwettbewerbs, das im Rahmen des „Ost-West Musikfests 2023“ am Samstag, 29. Juli, in der Villa im Südpark in St. Pölten über die Bühne geht. Am Sonntag, 30. Juli, folgt hier ein Meister- und Preisträgerkonzert mit Ilaria Loatelli (Klavier), Takashi Shimizu, Issey Kurihara, Wladislaw Winokurow und Gernot Winischhofer (Violine), Marcello Defant (Viola) und Yvonne Timoianu (Cello), welche die Klavierquintette A-Dur op. 57 Nr. 1 von Luigi Boccherini, Des-Dur op. 6 von Ermanno Wolf Ferrari und Es-Dur op. 44 von Robert Schumann spielen. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Am Sonntag, 30. Juli, sind im Rahmen der „Haydnregion Niederösterreich“ ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Göttlesbrunn „Kammermusikraritäten von Haydn bis Schumann“ zu hören. Das Kreisler Trio Wien bringt dabei mit dem Künstlerehepaar Martin Ivanov und Maria Ramalchanova Joseph Haydns Trio für Violine, Viola und Violoncello G-Dur Hob. XVI:40 und seine Sonate für Klavier und Violine in G-Dur Hob. XV:32, Ludwig van Beethovens Trio für Violine, Viola und Violoncello D-Dur op. 9/2 sowie Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Ebenfalls am Sonntag, 30. Juli, konzertieren im Rahmen des Musikfestivals im Stift Lilienfeld ab 16 Uhr in der Stiftsbasilika die Sopranistin Monika Medek, die Organistin Margit Fussi und der Klarinettist Karl Strohriegel. Neben Richard Wagners „Wesendonck-Liedern“ und Gustav Mahlers „Rückert-Lieder“ stehen dabei auch zeitgenössische Werke von Karen De Pastel, Paul Hertel und Maximilian Kreuz auf dem Programm. Karten u. a. an der Stiftspforte unter 02762/52420-11; nähere Informationen unter 0664/9368574, e-mail office @ musikkurse.at und www.musikkurse.at.

Bei der Matinee „Chansons, Baguette und guter Wein“ kann man sich am Sonntag, 30. Juli, ab 10.30 Uhr auf Schloss Hof gemeinsam mit Rebecca Bedjai auf die Spuren von Édith Piaf begeben. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Im Alten Depot in Mistelbach spielt am Sonntag, 30. Juli, ab 18 Uhr die Gomera Street Band auf. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Marina and the Kats (mit „Different“ am Sonntag, 30. Juli) sowie die Jazzakademie All Stars (am Dienstag, 1. August) bestreiten die ersten beiden öffentlichen Konzerte der diesjährigen NÖ Jazzakademie im Schlosshotel Zeillern. Beginn ist jeweils um 21 Uhr; Karten an der Abendkassa. Nähere Informationen bei der Musikfabrik NÖ unter 02272/65052, e-mail office @ musikfabrik.at und www.musikfabrik.at.

Beim nächsten „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden sind am Montag, 31. Juli, das Duo Orgler & Spritzer sowie Markus Geiselhart und Leopold Fuhrmann zu hören. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

Schließlich erfüllt „Der Sound des Wilden Westens“ am Dienstag, 1. August, ab 19.30 Uhr den Schlosskeller in Staatz, wenn die City Slickers New Country und alte Klassiker, Bluegrass und Country-Rock, Line-Dance-Favourites und Musik aus Westernfilmen zum Besten geben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

