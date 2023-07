Die MUK beim Kultursommer Wien

Wien (OTS) - Auch 2023 lädt der Kultursommer Wien bei freiem Eintritt zum Open-Air-Kulturgenuss ein. Über 500 Künstler*innen aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus sorgen noch bis Mitte August auf neun Bühnen in der ganzen Stadt für kulturelle Unterhaltung. Auch in diesem Jahr sind viele Angehörige der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, mit von der Partie.

Fülle an kostenloser Kunst und Kultur

Noch bis 13. August bieten im Rahmen des Kultursommers Wien rund 500 Acts den Wiener*innen eine Fülle an kostenloser Kunst und Kultur. Zahlreiche Studierende, Lehrende und Absolvent*innen der MUK beteiligen sich und sorgen so bei diesem kulturellen Leuchtturmprojekt für einen abwechslungsreichen Kultursommer.

Bereits bei der feierlichen Eröffnung auf der Kaiserwiese im Prater stand MUK-Absolvent und Ausnahmebariton Rafael Fingerlos mit den Wiener Symphonikern, Sopranistin Vera-Lotte Boecker und Voodoo Jürgens auf der Bühne.

Events mit MUK-Beteiligung

Fr, 28. Juli 2023, 20:00—21:00 Uhr | Währinger Park 1180: Duo Zaher — Sara und Sanaz Zaher: Klassische Momente (Klassik)

Sa, 29. Juli 2023, 10:30—11:30 Uhr | Schrödingerplatz 1220 sowie So, 30. Juli 2023, 10:30—11:30 Uhr | Meischlgasse 1230: schallundrauch agency — u. a. Gabriele Wappel, Janina Sollmann, Martin Wax, René Friesacher: Gott und die Welt (Tanz & Performance)

So, 30. Juli 2023, 18:30—19:30 Uhr | Wasserturm Favoriten 1100: BlechHochZwei — u. a. Dominik Fuss: Stereo — in alle Richtungen (Zeitgenössische Musik)

So, 30. Juli 2023, 18:30—19:30 Uhr | Schrödingerplatz 1220: Federspiel — u. a. Christian Amstätter, Frédéric Alvarado-Dupuy: Albedo (Folk, Klassik, Crossover)

So, 30. Juli 2023, 20:00—21:00 Uhr | Währinger Park 1180: Doris Schröder Trio — u. a. Andy Sagmeister: Liebe ist Musik (Wienerlied)

So, 30. Juli 2023, 20:00—21:00 Uhr | Meischlgasse 1230: Die berührungslose Zeit (Theater)

Do, 3. August 2023, 10:30—11:30 Uhr | Kongreßpark 1160 sowie So, 13. August 2023, 10:30—11:30 Uhr | Herderpark 1110: Julia Schranz, Anna Kramer: In allen Farben des Regenbogens (Literatur)

Do, 3. August 2023, 20:00—21:00 Uhr | Mortarapark 1200: Chez Fría — u. a. Ferdinand Rauchmann, Lorenz Widauer: Enimon Enis (Experimentelle Musik)

Sa, 5. August 2023, 20:00—21:00 Uhr | Mortarapark 1200: AR Project — u. a. Raffael Auer, Stefan Eitzenberger, Florian Reider, Anna Reisigl (Jazz)

Fr, 4. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Mühlschüttelpark 1210 sowie Sa, 5. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Reithofferpark 1150: Defne Uluer: Goodbye Moonment (Tanz)

Sa, 5. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Währinger Park 1180 sowie So, 6. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Herderpark 1110: Sophie Aujesky und Werner Sobotka: Rozznjogd (Theater)

Sa, 5. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Meischlgasse 1230: Jakob Kammerer und Richard Köster: Der kleine Luxus (Jazz)

Do, 10. August 2023, 10:30—11:30 Uhr | Mühlschüttelpark 1210 sowie Fr, 11. August 2023, 10:30—11:30 Uhr | Meischlgasse 1230: Karin Steinbrugger, Cäcilia Färber & Lukas Thöni: Rund ums Eck (Tanz & Performance)

Do, 10. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Meischlgasse 1230: Quetsch `n´ Vibes — u. a. Hannes Schöggl, Leonhard Waltersdorfer: Kaleidoskop (Global)

Fr, 11. August 2023, 10:30—11:30 Uhr | Mühlschüttelpark 1210: Tanzconnec:tive — u. a. Christina Ebner, Daniela Schilcher: schwerelos & schwindelfrei (Tanz & Performance)

Fr, 11. August 2023, 10:30—11:30 Uhr | Schrödingerplatz 1220 sowie So, 13. August 2023, 10:30—11:30 Uhr | Mortarapark 1200: KinderMusikGruppe — u. a. Katharina Stanetty: Ein Waldwicht fliegt in den Oman (Theater)

Fr, 11. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Wasserturm Favoriten 1100: Gift Trio — Lisa Wagner, Dominika Witowicz, Ellisiv Tandberg: grenzenlos (Kammermusik)

Fr, 11. August 2023, 18:30—19:30 Uhr | Schrödingerplatz 1220: Andrej Prozorov Trio — u. a. Judith Ferstl (Jazz)

Fr, 11. August 2023, 20:00—21:00 Uhr | Kongreßpark 1160: Robert Unterköfler: Sidrat – Solo Saxophon (Jazz)

Sa, 12. August 2023, 20:00—21:00 Uhr | Wasserturm Favoriten 1100: Duo Anna Magdalena Kokits & John Ntsepe: Wiener Melange (Klassik)

So, 13. August 2023, 20:00—21:00 Uhr | Währinger Park 1180: ViennaDuo — Desislava Dobreva, Bozhana Pavlova: Tanzende Geschichten (Klassik)

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) versteht sich als progressive Musik- und Kunstuniversität, die durch Entwicklung und Erschließung in den Bereichen der Musik, des Tanzes, des Schauspiels und des Gesangs kulturelle Werte für die Zukunft schafft. Die MUK ist, als Tochterunternehmen der Wien Holding, die einzige Universität im Eigentum der Stadt Wien und vereint – mit ca. 850 Studierenden und über 270 Lehrenden – den international besten Nachwuchs und herausragende Lehrende in der Welthauptstadt der Musik in Wien. Aufgrund der Finanzierung durch die Stadt Wien (Landesuniversität) ist die MUK im Gegensatz zu den Bundesuniversitäten nach dem Privatuniversitätengesetz akkreditiert.

