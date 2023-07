Sommerreiseverkehr erreicht Höhepunkt: Ö3-Verkehrsprognose (28. bis 30. Juli)

Wien (OTS) - An diesem Wochenende starten Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien - damit wird der Sommerreiseverkehr dieses Wochenende den Höhepunkt erreichen. Die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet die Hauptreisewelle in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Die Besonderheit am Ferienbeginn in Bayern ist, dass die Reisewelle am Samstag früher als sonst durch Österreich rollt. Die ersten Staus werden sich bereits in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden bilden, speziell auf der Tauernautobahn Richtung Villach. Der Höhepunkt der Reisewelle wird am Vormittag erreicht. Aber auch am Donnerstag und Freitag werden die wichtigen Nord-Süd-Verbindungen tagsüber stark befahren sein.

Die Haupt-Staustrecken:

- Großes deutsches Eck (A8 in Bayern) und Tauernautobahn (A10), Richtung Villach, beim Knoten Salzburg, vor dem Tauerntunnel vor und der Mautstelle St. Michael

- Karawankenautobahn (A11) in Kärnten, vor dem Karawankentunnel

- Fernpassstraße (B179) in Tirol, zwischen dem Grenztunnel Füssen und Nassereith

- Brennerautobahn (A13), vor den Mautstellen Schönberg und Sterzing - Innkreisautobahn (A8) in Oberösterreich, vor der Baustelle bei Ort - Pyhrnautobahn (A9), vor den Tunnelabschnitten bei Kirchdorf, St. Pankraz, vor der Mautstelle Bosruck und im Baustellenbereich bei Übelbach

- Ostautobahn (A4) in Niederösterreich, zwischen Fischamend und Bruck

- Autobahngrenzübergänge Salzburg-Walserberg (A1), Kufstein-Kiefersfelden (A12), Spielfeld (A9) und Karawankentunnel (A11)

- Slowenien: Autobahn A1, vor einem einröhrigen Tunnel bei Maribor sowie vor einer Baustelle bei Ljubljana

- Italien: Autobahn A23, vor der Mautstelle bei Tarvis (siehe jeweils auch Rückreiseverkehr)

Auch Rückreiseverkehr legt zu

Viele Urlauberinnen und Urlauber sind an diesem Wochenende bereits auf dem Rückweg von der Adria. Das macht sich vor allem in Slowenien und im italienischen Kanaltal bemerkbar:

- bei Maribor, vor einem Baustellenbereich

- bei Lubljana, ebenfalls wegen Bauarbeiten

- auf der italienischen A23, vor der Mautstelle vor Tarivs

Sonntag ist der ruhigere Reisetag

Wer es sich einteilen kann, sollte besser am Sonntag unterwegs sein. Die Sonntage waren bisher in diesem Sommer die ruhigeren Reisetage. Die Ö3-Verkehrsredaktion empfiehlt allen, die bereits am Samstag fahren, erst nach 15.00 Uhr zu fahren. Auch am Donnerstag und am Montag tagsüber ist mit dichtem Reiseverkehr zu rechnen.

Fahrverbote in Tirol und Salzburg

Auch an diesem Wochenende gelten in Tirol Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Reutte und Kufstein. Anrainerinnen und Anrainer sowie Zulieferinnen und Zulieferer dürfen aber weiterhin zufahren. Von den Fahrverboten betroffen sind unter anderem folgende Straßen:

- die Tiroler Straße (B171) ab Zirl Ost, Richtung Innsbruck

- die Völser Straße (L11), ab der Umfahrung Völs, Richtung Kematen und Innsbruck

- die Sellrainstraße (L13), ab Kematen

- die Ellbögener Straße (L38), zwischen Hall und Patsch

- die Unterinntalstraße (L211), ab Kirchbichl Richtung Kufstein und Mariastein

- die Buchberger Straße (L295), ab der B172 Richtung Niederndorf

- in Kufstein die Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus

- und die Alte Erler Straße

Die Fahrverbote gelten den ganzen Sommer über jeweils von Samstag, 7.00 Uhr bis Sonntag, 19.00 Uhr.

In Salzburg sind entlang der A10, Tauernautobahn, die Abfahrtssperren für den Durchzugsverkehr in Kraft. Gesperrt sind die Abfahrten Puch, Hallein, Kuchl, Golling, Pfarrwerfen, Pongau, Hüttau, Eben, Altenmarkt und Zederhaus. Die Sperrzeiten gelten immer von Donnerstag bis Sonntag, jeweils zwischen 6.00 und 22.00 Uhr.

Wo staut’s? - alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt die besten Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auch auf der Ö3-Homepage:

https://oe3.orf.at/verkehr/

