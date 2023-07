AVISO: Morgen 26. Juli AK Pressekonferenz: „Hot job – Summer in the city” – Arbeitsrecht muss klimafit werden!

Wien (OTS) - 40 Grad in Kran-Kabinen, Tropenhitze bei Asphaltarbeiten, … – heuer liegen schon einige „Hundstage“ hinter uns. Steigen die Temperaturen über 30 Grad Celsius, steigt auch das Risiko von Arbeitsunfällen. Die Folgen des Klimawandels spüren auch die Beschäftigten – und das macht sich auch vermehrt in unserer Arbeitsrechtberatung bemerkbar. Eine neue AK Broschüre „Arbeiten im Klimawandel“ gibt Antworten auf heiße Fragen zu Hitze, Unwetter und Blackout. Worauf wir uns im Zuge des Klimawandels einstellen müssen und warum wir ein klimafittes Arbeitsrecht brauchen, präsentieren bei einer Pressekonferenz

Silvia Hruška-Frank, AK Direktorin

Andreas Jäger, Meteorologe





Mittwoch, 26. Juli 2023/09.30 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040, Plößlgasse 2





Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/arbeitsrechtklimafit verfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker@akwien.at.





Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation

Doris Strecker

+43 1 50165 12677 mobil: +43 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at