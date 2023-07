Salzburg Summit: Hochkarätig besetzte Diskussion zu globalen Herausforderungen

Wirtschaftskonferenz startet am Donnerstag mit europäischen und internationalen Gästen – Panel zu globaler Politik mit Moldau Präsidentin Sandu und türkischen Finanzminister Şimşek

Wien (OTS) - Der Salzburg Summit – eine internationale Wirtschaftskonferenz am Rande der Salzburger Festspiele – startet am 27. Juli 2023 im Salzburg Congress, nach den Eröffnungsreden von EU-Budget-Kommissar Johannes Hahn und IV-Präsident Georg Knill mit einer hochkarätigen Runde zu globaler Politik. Neben der Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, der Staatsministerin von Singapur, Sim Ann, dem Präsidenten des World Economic Forum, Børge Brende und dem Sondergesandten Frankreichs für die Hilfe und Wiederaufbau der Ukraine, Pierre Heilbronn, konnte auch der türkische Finanzminister Mehmet Şimşek für die Diskussionsrunde gewonnen werden.

Der 4. Salzburg Summit steht unter dem Titel „Europe tomorrow. Facing the challenges. Shaping the future“ im Zeichen des wirtschaftlichen und technologischen Wandels, der für die Erschließung der europäischen Potenziale von entscheidender Bedeutung ist. Zu den nationalen und internationalen Speaker und Diskutanten gehören unter anderem Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Digitalisierung, Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, Maria Leptin, Präsidentin des Europäischen Forschungsrates (ERC), Anton Zeilinger, Quantenphysiker und Nobelpreisträger, und Martin Kocher, Wirtschafts- und Arbeitsminister. Darüber hinaus wird Bundeskanzler Karl Nehammer eine Keynote-Speech halten.

In unterschiedlichen Panels und Keynotes werden unter anderem globale Herausforderungen wie der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf Europa, die Notwendigkeit europäischer strategischer Autonomie und des Freihandels, sowie die Stärkung der europäischen Resilienz oder die Potenziale und Risken künstlicher Intelligenz diskutiert. Die Industriellenvereinigung (IV) veranstaltet den Salzburg Summit bereits zum vierten Mal, heuer erstmals unter der Patronanz von EU-Kommissar Johannes Hahn.

Unterstützer und Partner

Ein Event dieser Größenordnung gelingt nur mit der Hilfe von Unterstützern und Förderern, so konnten unter anderem Amazon, Atos, die B&C Industrie Holding, der Bankenverband, FIBO Global Fitness, Google, die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW), Microsoft, Palfinger und der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) für das Event als Partner gewonnen werden. Die ÖBB fungiert wie auch in den letzten Jahren als Mobilitätspartner. Darüber hinaus wird der Summit mit Produkten von Vöslauer, dem Weingut Esterhazy und café+co unterstützt. Als strategische Partner dürfen wir in diesem Jahr mit BusinessEurope, dem Peter Drucker Forum und dem Salzburg Europe Summit zusammenarbeiten.

Weitere Infos zum Salzburg Summit finden Sie unter www.salzburgsummit.com

