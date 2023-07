Großbritanniens „Brain" läutet neue Ära der KI im Handel ein

London (ots/PRNewswire) - Rezolve AI Limited, der führende KI-Innovator Großbritanniens, gab heute die Einführung seiner transformativen KI-Plattform „Brain" bekannt. Diese bemerkenswerte Entwicklung verspricht, eine neue Ära der Interaktion und Datenanalyse im eCommerce einzuleiten und den Ruf Großbritanniens in der globalen KI-Arena weiter zu stärken.

Neue KI-Ära von Rezolve AI Champions in Großbritannien mit bahnbrechendem „Brain"

Einführung mehrsprachiger persönlicher Einkäufer und intelligenter Assistenten, die den Handel und die Interaktionen im Einzelhandel revolutionieren

Festigt die Position Großbritanniens als Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz

„Brain" wurde von dem Expertenteam von Rezolve unter der Leitung von Dr. Salman Ahmad entwickelt und ist eine Produktentdeckungsmaschine, die die Interaktionen im E-Commerce neu definiert. Durch die Nutzung proprietärer, ausgeklügelter Algorithmen, fortschrittlichen maschinellen Lernens und natürlicher Sprachverarbeitung verhält sich Brain wie ein hochgradig sachkundiger Verkaufsassistent, der über unvergleichliche Produktinformationen und Einblicke verfügt.

Mit Brain können Verbraucher auf eCommerce-Websites im Gespräch bleiben, detaillierte Fragen stellen und Antworten erhalten, die ein tiefes Produktverständnis und Relevanz aufweisen. Diese Interaktionen können in einer von 95 verschiedenen Sprachen durchgeführt werden, was eine sofortige Interaktion unabhängig von der Nationalität und dem Einzelhandelsgeschäft ermöglicht. Dieser Ansatz zur Produktentdeckung und Kundeninteraktion revolutioniert die eCommerce-Landschaft und bietet ein bisher nicht gekanntes Maß an personalisiertem Service.

Dan Wagner: „Brain ist mehr als ein Produkt, es ist ein Katalysator für eine neue Ära der Unternehmenseffizienz, der Unternehmen in die Lage versetzt, Daten zu nutzen und überlegene Kundenerlebnisse zu liefern. Großbritannien war schon immer führend bei der Entwicklung von Such- und Abrufverfahren, und seit den frühen 90er Jahren habe ich mit den besten Köpfen der Cambridge University an der Entwicklung computergestützter Text- und Bildabfragen gearbeitet. Brain ist der Höhepunkt jahrzehntelanger hochentwickelter britischer Ingenieurskunst, und Brain ist heute weltweit führend bei der Verarbeitung natürlicher Sprache und Large Language Models, die für den Handel entwickelt wurden."

Michelle Donelan, Staatssekretärin für Wissenschaft, Innovation und Technologie , fügte hinzu: „Rezolves Brain ist ein weiteres Beispiel für großartige britische KI-Innovationen. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, unsere öffentlichen Dienste zu verändern, bessere Arbeitsplätze zu schaffen und unsere Wirtschaft wachsen zu lassen. Neben unserer weltweiten Führungsrolle im Bereich der KI-Sicherheit treibt das Department of Science, Innovation and Technology Innovationen im gesamten Vereinigten Königreich voran und schafft ein Umfeld, in dem Unternehmen gründen und wachsen können."

Saurabh Chandra, Managing Director von Boston Consulting Group's Platinion, KI-Pionier und ehemaliger Amazon- und Flipkart-Veteran, kommentierte: „Rezolves KI-Angebot Brain ist perfekt auf die sich verändernden Trends im Einzelhandel abgestimmt und hat das Potenzial, die Branche zu verändern. Es verbessert nicht nur das Kundenerlebnis und fördert das Geschäftswachstum, sondern liefert auch Echtzeit-Einsichten mit Hilfe von Daten und KI/ML (Maschinelles Lernen) in großem Umfang. Brain steht an der Spitze der KI-Entwicklungen, die auf verteiltem Computing, föderierter Datenarchitektur, effektiven KI/ML-Modellen und einer offenen API-Schnittstelle basieren, die eine Plug & Play-Erfahrung für B2C- und B2B-Kunden und ihre Ökosysteme bietet."

Möchten Sie mehr zu Rezolve und Brain erfahren? Dann besuchen Sie bitte www.rezolve.com und www.mybrain.zone.

Anmerkung der Redaktion:

Brain wurde für Unternehmen, Verbraucher und akademische Einrichtungen entwickelt, um ihre eigenen Inhalte zu erfassen und zu analysieren, wobei der Schwerpunkt auf Produktkatalogen liegt, aber nicht auf diese beschränkt ist. So können akademische Einrichtungen beispielsweise Dissertationen hochladen, die Brain dann zusammenfassen und analysieren kann, um kritische Einblicke und Erkenntnisse zu gewinnen.

Diese anpassungsfähigen Funktionen von Brain lassen sich nahtlos in bestehende Systeme in einer Vielzahl von Branchen integrieren und fördern so den nahtlosen Übergang in das innovative KI-Zeitalter. Die Funktionalitäten von Brain können auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten werden, von der Verbesserung der Interaktion mit dem Kunden über die Optimierung des Retourenmanagements bis hin zur Verbesserung des Kundendienstes.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/groWbritanniens-brain-lautet-neue-ara-der-ki-im-handel-ein-301884621.html

Rückfragen & Kontakt:

+44 7576 094 040,

Urmee Khan,

urmeekhan @ rezolve.com,

M: +44 7805737887,

Emmaline Windeler: emmaline @ flamepr.com