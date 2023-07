Oö. Volksblatt: "Justiz gefordert" (von Roland KORNTNER)

Ausgabe vom 25. Juli 2023

Linz (OTS) - Schauplatz Linz: Die „Letzte Generation“ hat gestern wieder einmal eine Klebeaktion durchgeführt und damit den Früh-Verkehr in der Landeshauptstadt blockiert. Bei allem Verständnis für das unumstritten wichtige Anliegen des Klimaschutzes: Das ist eindeutig der falsche Weg. Denn mit solchen Aktionen, wo Menschen am Weg zum täglichen Broterwerb oder, wie unlängst in Deutschland auch schon gesehen, sogar in den wohlverdienten Urlaub behindert werden, gewinnt man ganz sicher keine Sympathien. Im Gegenteil: Man bringt diese Menschen nur gegen sich auf und die wichtige Botschaft bleibt auf der Strecke.

Solche Aktionen sind aber auch deshalb überflüssig, weil sich die breite Mehrheit der Bevölkerung laut diverser Umfragen ohnehin längst für stärkeren Umweltschutz ausspricht.

Dass diese Protestierer zudem mindestens mit einem Fuß auch im Kriminal kleben, checken sie offenbar nicht. Oder anderes ausgedrückt: Dieser Aktionismus ist wirklich nicht normal, um das derzeit so viel diskutierte Wort ebenfalls zu strapazieren. Wie auch zu hinterfragen ist, warum die heimische Justiz dem Treiben nicht endlich entschlossener entgegenwirkt. Oder ist die grüne Justizministerin Zadic auf diesem Auge ideologiebedingt etwa blind?

