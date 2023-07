Vietnamesischer Staatspräsident Võ Văn Thưởng besucht Parlament

Bundesratspräsidentin Claudia Arpa empfängt hohen Staatsgast zu Arbeitsgespräch

Wien (PK) - Die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Vietnam standen im Mittelpunkt eines Arbeitsgesprächs von Bundesratspräsidentin Claudia Arpa mit dem Staatspräsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam Võ Văn Thưởng heute im Parlament. Thưởng, der sich zu einem offiziellen Besuch in Österreich aufhält und unter anderem von Außenminister Bùi Thanh Sơn begleitet wurde, bedankte sich unter anderem für die Unterstützung im Kampf gegen die Corona-Pandemie und betonte, dass Österreich eines der wichtigsten Partner Vietnams in der EU sei. Vietnam lege großen Wert auf die Pflege seiner vor mehr als 50 Jahren aufgenommenen Beziehungen zu Österreich, meinte er. Bei seinem Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen heute Vormittag habe es eine gemeinsame Meinung gegeben, was Maßnahmen zur Vertiefung und zum Ausbau der bilateralen Beziehungen betrifft.

Bundesratspräsidentin Arpa wies unter anderem auf Projekte zur Umgestaltung von Schulgebäuden in Vietnam mit österreichischer Unterstützung und geplante Kooperationen im Bereich der dualen Berufsausbildung hin. Österreich sei sehr daran interessiert, die ausgezeichnete Partnerschaft mit Vietnam auszubauen, bekräftigte sie und sprach unter anderem die Bereiche erneuerbare Energie und Gesundheit an. Vietnam sei auch ein attraktiver Markt für Österreich. Viel lernen könne Europa auch von der Wertschätzung der vietnamesischen Kultur gegenüber dem Alter, so Arpa.

Von Thưởng auf die neunte globale Konferenz junger Parlamentarier:innen in Hanoi im September 2023 angesprochen, erklärte Arpa, dass die Teilnahme einer österreichischen Delegation an der Konferenz geplant sei. Thưởng sprach sich auch für einen Austausch von Fachausschüssen des österreichischen und des vietnamesischen Parlaments in den Bereichen Gesetzgebung und Kontrolle aus. Von vietnamesischer Seite gehörten u.a. auch Kultur-, Sport- und Tourismusminister Nguyêñ Văn Hùng sowie der Minister der vietnamesischen Präsidentschaftskanzlei Lê Khánh Hải der Delegation an.

Bereits am Vormittag war Võ Văn Thưởng von Bundespräsident Van der Bellen mit militärischen Ehren im Inneren Burghof empfangen worden. Davor hatte sich Thưởng unter Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig in das Goldene Buch der Stadt Wien eingetragen. Im Parlament stand neben einem Gästebucheintrag auch eine Besichtigung des historischen Sitzungssaals am Programm. Morgen wird Thưởng unter anderem mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zusammentreffen und den Wind- und Solarpark Schattendorf besuchen. (Schluss) gs

HINWEIS: Fotos vom Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.

