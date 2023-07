Ein Upgrade für Hermagor! Wiedereröffnung des Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia als 4 Sterne Superior Haus

Kärnten (OTS) - Nach einem umfassendem Umbau feiert das Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia seine Wiedereröffnung. Nicht nur das Hotel selbst erhält ein Upgrade, auch die Spa- und Kulinarik-Konzepte wurden rundum überarbeitet. So bietet das Hotel seinen Gästen in Zukunft ein 4-Sterne Superior Urlaubserlebnis.

Erneuerungen & Investitionsvolumen

Zwischen März und Juli 2023 wurde das Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia umfassend renoviert. Das Investitionsvolumen beträgt neun Millionen Euro. Sowohl die Zimmer als auch das Restaurant und das Fitnessstudio des Hotels wurden dabei neugestaltet.

In Zukunft empfängt das Hotel seine Gäste mit 140 Zimmern, statt wie früher 160. So soll der Komfort für die Gäste erhöht werden. “ Der öffentliche Bereich wird außerdem privater und gemütlicher. Auch das steigert die Qualität für die Gäste noch einmal erheblich “, so Constantin von Deines, Cluster General Manager der Falkensteiner Premium Collection Hotels.

Das Restaurant wurde bis auf den Kern ausgehöhlt und erstrahlt nun in völlig neuem Glanz. Neue Böden, offene Kücheninseln und private Sitznischen unterstreichen das kulinarische Erlebnis in Zukunft noch besser.

Auch die Lobby wurde komplett umgestaltet, wobei hier auf das perfekte Zusammenspiel von Holz und Licht bestmöglich geachtet wurde. „ Die Materialien sind noch hochwertiger und die Qualität höher. Holzböden, Naturmaterialien und ruhige Sitznischen sorgen für ein gemütliches Ambiente “, ergänzt von Deines.

Das Acquapura SPA hat ein Fresh-Up bekommen und erwartet auf 2400m² die Gäste in Zukunft mit einem beheizten Innen- & Außenpool, dem Pool der Sinne, einem Außen Whirlpool sowie einem Kinderbecken. Eine finnische Panoramasauna, das Gailtaler Sanarium, ein Soledampfbad, eine Infrarotkabine, sowie Kneipp-Möglichkeiten bringen den Kreislauf in Schwung. Auf alle, denen Bergsport nicht genug ist, wartet ein völlig neu gestalteter und top ausgestatteter Fitnessraum.

„ Unsere Gäste haben eine gewisse Erwartungshaltung. Um diese zu erfüllen und auch den Preis rechtfertigen zu können, mussten Investitionen getätigt werden. Vor allem Stammgäste freuen sich, dass das Haus ein Rundum Upgrade bekommt. Das sehen wir auch an den Buchungen, die jetzt schon sehr gut sind “, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG.

Kulinarik des Karnischen Höhenweges

Der Karnische Höhenweg erstreckt sich über acht Etappen, 9.100 Höhenmeter und eine Länge von 155 Kilometern. Eine beliebte Wanderroute an der Grenze zwischen Österreich und Italien – mit herrlichem Panorama vom Großglockner-Massiv bis zu den Dolomiten. Und auch die Traditionen und Besonderheiten der angrenzenden Länder verschmelzen hier harmonisch miteinander. Genau das spiegelt sich auch in der kulinarischen Ausrichtung des Hotels wider. Das Restaurant Via Carnica erwartet seine Gäste mit einer gekonnten Fusion aus der Kärntner Traditionsküche und den kulinarischen Highlights Italiens.

Die Gäste starten bei der Halbpension plus mit einem ausgiebigen Genuss-Frühstück in den Tag. Am Nachmittag stärken sich sowohl Aktiv-Junkies als auch diejenigen, die es im Urlaub lieber ruhiger angehen, mit einer Gipfel-Jause. Abgerundet wird das Kulinarik-Konzept mit einem Sechs-Gänge-Wahl Menü am Abend. Bei der Auswahl der Lebensmittel liegt der Fokus auf regionalen Produkten.

Ein Deluxe Zimmer mit Bergsicht ist ab 299 Euro buchbar. Als Opening-Special gibt es 20 Prozent Ermäßigung für alle Buchungen ab zwei Nächten: Link

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

