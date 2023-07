Wien übernimmt Vorsitz der österreichischen Landtagspräsident*innenkonferenz

Wiens Landtagspräsident Ernst Woller übernahm mit der Sitzungsglocke der Konferenz vom Kärntner Landtagspräsidenten Reinhart Rohr auch symbolisch den Vorsitz

Wien (OTS) - Halbjährlich findet eine gemeinsame Konferenz der Landtagspräsident*innen Österreichs statt. Am Ende ihrer Amtszeit übergeben die vorsitzführenden Landtagspräsident*innen an ihre nachfolgenden Kolleg*innen eines anderen Bundeslandes - seit Dezember 2022 auch symbolisch in Form einer Sitzungsglocke. Hergestellt durch traditionelle steirische Schmiede – und Gießhandwerker, ist sie bei allen Sitzungen der Konferenz dabei und wandert halbjährlich durch die Bundesländer.

Seit 1. Juli 2023 hat Wien den Vorsitz der Konferenz der österreichischen Landtagspräsident*innen inne. Am 24. Juli 2023 übergab Kärntens Landtagspräsident Reinhart Rohr, unter Beisein der Bundesratspräsidentin Claudia Arpa, nun auch symbolisch für den Wechsel die Glocke an Wiens Ersten Landtagspräsidenten Ernst Woller.

„Die österreichischen Landtage als gewählte Volksvertretung auf regionaler Ebene sind wichtige Träger von Föderalismus und Demokratie. Die Konferenzen ihrer Präsident*innen und Direktor*innen sind stets von kollegialer Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg geprägt. Ich freue mich auf die kommende Konferenz, die im September in Wien zum Thema `Klima – die Herausforderung unserer Zeit´stattfinden wird,“ so Woller bei der Übernahme.

Kärntens Landtagspräsident Reinhart Rohr. „Es ist mir eine große Freude, heute dieses Stück Handwerkskunst aus der Steiermark als präsidiales und parlamentarisches Symbol an Wien übergeben zu dürfen. Die Glocke steht auch für eine starke, bundesländerübergreifende Zusammenarbeit.“

