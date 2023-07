VP-Mahrer: Tarif-Turbulenzen – Gerechte Öffi-Tickets für alle!

Keine Tariferhöhung, aber Ticket-Chaos und Altersdiskriminierung

Wien (OTS) - Während groß verkündet wird, dass der Preis für die Jahreskarte der Wiener Linien nicht erhöht wird, schafft es die Stadt Wien, als Eigentümerin der Wiener Linien nicht, das Ticketchaos um die Studententickets und die Diskriminierung gegenüber Pensionistinnen zu beenden.

„Wie bereits der Jugendsprecher, Harald Zierfuß, seit längerer Zeit fordert, brauchen Studenten bis heute insgesamt vier unterschiedliche Tickets um das gesamte Jahr mit den Öffis fahren zu können. Eine Umstellung auf ein einheitliches Studententicket sollte also eigentlich logisch sein“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Fairness für Senioren – Ticket an Pensionsantrittsalter anpassen

Ein weiteres Problem stellt das Senioren-Ticket der Wiener Linien dar. Dieses muss sich künftig am tatsächlichen Pensionsantrittsalter orientieren und nicht wie derzeit, am gesetzlichen Pensionsantrittsalter für Männer.

„Die Seniorensprecherin der Wiener Volkspartei, Ingrid Korosec, betonte bereits im letzten Jahr, dass Mobilität im Alter leistbar sein muss - gerade in Zeiten der Teuerung. Eine Diskriminierung von Frauen, seitens der Wiener Linien darf jedenfalls nicht weiter bestehen. Hier ist die Stadt Wien dringend gefordert eine entsprechende Lösung zu finden“, so Mahrer.

