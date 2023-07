Theater, Lesungen, eine Opernrarität und mehr

Vom „Tagebuchslam“ in St. Pölten bis „Der Türke in Italien“ in Kirchstetten

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Dienstag, 25. Juli, lädt das Cinema Paradiso St. Pölten im Rahmen seines Open-Air-Kinos am St. Pöltner Rathausplatz zu einem „Tagebuchslam unter dem Sternenhimmel“, bei dem aus alten Tagebüchern vorgelesen wird. Durch den Abend führt Diana Köhle; Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 27. Juli, setzt der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“ sein Programm „Literarische Sommerfrische“ mit einer Lesung von Elisabeth Orth aus Hermann Hesses Roman „Siddhartha“ fort. Am Sonntag, 30. Juli, gibt es einen weiteren Termin; Beginn im Panhans ist jeweils um 15.30 Uhr. Dazwischen, am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, gehört die Panhans-Bühne Chris Lohner und Erwin Steinhauer, die jeweils ab 15.30 Uhr unter dem Titel „Schreib. Nein, schreib nicht“ in die Rollen von Marlene Dietrich und Friedrich Torberg schlüpfen und einen Einblick in deren Brieffreundschaft geben. Zudem führen Chris Lohner und Erwin Steinhauer am Samstag, 29. Juli, ab 11 Uhr im Panhans ein Künstlergespräch mit Intendant Florian Krumpöck. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ liest Eva Woska-Nimmervoll am Samstag, 29. Juli, im Weingut Wimmer-Czerny in Fels am Wagram aus ihrem Erstlingswerk „Heinz und sein Herrl“, Bertl Mütter setzt sich auf seiner Posaune musikalisch mit den Texten auseinander; der literarisch-musikalische Dialog startet um 19 Uhr. Karten unter e-mail weingut @ wimmer-czerny.at und www.wimmer-czerny.at; nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Bei den Festspielen Reichenau sprechen Sona und Skye MacDonald am Samstag, 29. Juli, im Theater Reichenau unter dem Motto „Dein Sohn wartet in der Kantine ...“ über ihre Mutter-Sohn-Beziehung. Am Sonntag, 30. Juli, folgt in der Reihe „Frauenzimmer“ ein Gespräch von Maria Happel mit Stefanie Reinsperger. Beginn ist jeweils um 11 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Kartenbüro Reichenau unter 02666/52528, e-mail office @ festspiele-reichenau.at und www.festspiele-reichenau.at.

Am Samstag, 29. Juli, ist auch ab 19 Uhr bei den „Winnetou-Spielen Wagram“ in der Open-Air-Arena Wagram in Kollersdorf erstmals „Winnetou III“ frei nach Karl May zu sehen. Gezeigt wird die Geschichte rund um den Apachenhäuptling, Old Shatterhand, Sam Hakwins und den Banditen Fred Morgan in Folge am 30. Juli sowie 6., 13., 15., 20. und 27. August jeweils ab 18 Uhr bzw. am 5., 12., 19. und 26. August jeweils ab 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/6673231 und www.winnetouspiele-wagram.at.

Am Sonntag, 30. Juli, steht ab 17 Uhr in der Wachauarena Melk im Rahmen der diesjährigen Melker Sommerspiele „Ismene, Schwester von ...“ auf dem Spielplan: In dem Monolog von Lot Vekemans spricht Claudia Carus die Ismene, Tochter von König Ödipus und Schwester von Antigone, die ihre Sicht auf ihre Familie darlegt (Regie: Jasmina Hajdany). Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

Zum Start ihrer Radlesetour von St. Pölten nach Bregenz mit insgesamt über 20 Lesestationen stellt Alina Lindermuth ihren Roman „Fremde Federn“ über eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft von Enkel und Großmutter am Montag, 31. Juli, ab 19 Uhr im Steingöttersaal in St. Pölten vor. Nähere Informationen und Anmeldungen unter e-mail stadtbuecherei @ st-poelten.gv.at.

Schließlich feiert das „KlassikFestival Schloss Kirchstetten“ heuer seinen 25. Geburtstag mit Gioachino Rossinis Opernrarität „Der Türke in Italien - Il turco in Italia“ von Gioachino Rossini. Unter der Regie von Richard Panzenböck singen und spielen im Maulpertsch-Saal Daniele Macciantelli, Rodica Vica, Emilio Marcucci, Sevana Salmasi, Andrés Alzate Gaviria, Marco Ascani und Alexander Edelmann; Hooman Khalatbari dirigiert das Orchester Virtuosi Brunenses und das Männerchor-Ensemble des Wiener Kammerchores. Die Vorpremiere ist am Montag, 31. Juli, die Premiere am Mittwoch, 2. August, jeweils ab 20 Uhr angesetzt; weitere Termine gibt es am 4., 5., 8., 9., 11. und 12. August jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02523/831415, e-mail info @ schloss-kirchstetten.at und www.schloss-kirchstetten.at.

