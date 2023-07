Kulinarische Inszenierungen: "Tischlein deck dich" rund um den Millstätter See in Kärnten

Vom Gourmet-Menü im Sonnenuntergang bis zur zauberhaften "Magic Tafel". Bis Oktober werden rund um den See an außergewöhnlichen Schauplätzen raffinierte Köstlichkeiten aufgetischt.

Millstätter See (OTS) - Mit allen Sinnen genießen, dafür stehen die "Kulinarischen Tafeln rund um den Millstätter See". Mit Liebe zum Detail werden an außergewöhnlichen Schauplätzen - direkt am Wasser oder am Fuße des Bergs - die Tafeln gedeckt. Im Konzept der kulinarischen Tafeln spiegelt sich wider, was die Region auszeichnet: faszinierende Naturerlebnisse, besondere See- und Bergberührungen®, südlicher Charme und nachhaltige, authentische Landwirtschaft ganz im Sinne des Slow Food-Gedankens.

Welche Tafel darf es sein?

Wer Sonnenuntergänge liebt, sollte sich die “Sonnenuntergangstafel am Sternenbalkon” nicht entgehen lassen. Denn in Gschriet beim Alpengasthof Bergfried verzaubert nicht nur der Panoramablick auf den Millstätter See und die umliegende Bergwelt, sondern auch ein Gourmet-Menü der Extraklasse - zubereitet von Showkoch Marco Krainer (Genussland Kärnten). Er kredenzt ein 6-gängiges Slow Food-Menü - unter anderen begleitet von regional gebrautem “Shilling-Bier” und Kärntner Spitzenweinen.

Der Edelstein der Liebe - der Granat - ist bei der Granat-Tafel von “Metzgerwirt” Emanuel Stadler in Radenthein einer der Hauptakteure. Der Küchenchef sorgt nicht nur für raffinierte Gaumenfreuden rund um den Karfunkelstein, sondern bricht mit seinen Gästen zu einer nächtlichen Führung in die benachbarte Erlebniswelt Granatium auf. Um traditionelle Kirchtagsgerichte und -bräuche dreht sich alles bei der Kirchtagstafel.

Oder wie wäre es mit einem genüsslichen Slow Food-Frühstück an Bord der “Seenixe”? Wenn die Sonne den idyllischen Klingerpark morgens in ein warmes Licht hüllt, ist die schönste Zeit für dieses Tafel-Erlebnis.

Lust auf Magie? Illusionist Dominik Pacher gibt bei der Magic-Tafel im Moserhof in Seeboden Einblicke in die zauberhafte Welt der Sinnestäuschung. Zaubershow und 5-Gang-Menü - eine außergewöhnliche Mischung mit “Überraschungseffekt”.

Insgesamt finden fünf verschiedene Themen-Tafeln an besonderen Orten statt. Die Termine: 13. August 2023, sowie 3.,7., 23., 24. und 30. September 2023 als auch 20. Oktober 2023.

Infos und Anmeldung unter www.millstaettersee.com/tafeln.





Ganz im Sinne von Slow Food

Für welche Tafel man sich auch immer entscheidet, eines haben sie alle gemeinsam: Die Zutaten für diese Kulinarik-Veranstaltungen liefern Bauern und Produzenten aus der Region. Sie vertreten die Slow Food-Philosophie und somit folgenden Leitgedanken: Nach höchsten Qualitätskriterien produzieren - im Ort verkaufen. Die vielen Facetten von Slow Food werden im Rahmen der kulinarischen Tafeln rund um den Millstätter See einmal mehr spürbar: Das fängt beim Bauern an, der Wert auf artgerechte Tierhaltung und Nachhaltigkeit im Ackerbau legt. Und endet beim Koch, der die wertvollen Lebensmittel saisonal und regional auswählt und mit Leidenschaft in köstliche Kreationen verwandelt.



Tafeln zwischen See und Berg Lust auf außergewöhnliche Slow Food-Kulinarik? Alle Infos finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Kari

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge

Tourismusmanagement GmbH

Kaiser-Franz-Josef-Straße 49 | AT - 9872 Millstatt am See

T: +43-4766-3700-12 H: +43-664-181 79 22 E: presse @ mbn-tourismus.at