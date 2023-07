16. Bezirk: Gute Unterhaltung in der „Tschauner Bühne“

Restkarten für Stegreif-Revue „Enterprise“ (26.7.): Tel. 914 54 14

Wien (OTS/RK) - Die Saison 2023 des Freiluft-Theaters „Tschauner Bühne“ (16., Maroltingergasse 43) wurde Mitte Juni gestartet. Noch bis Montag, 4. September, stehen traditionelle Stegreif-Vorstellungen („Das Freudenhaus vom Liebhartsthal“, „Mord in der Wurlitzergasse“, u.a.), die „galaktische“ Stegreif-Revue „Tschauner Enterprise“, die Schlager-Show „Komm ein bisschen mit nach Italien“ und das Musical „Nonnsense“ auf dem bunten Spielplan. Auftritte von Kabarettist*innen und Musiker*innen sowie Darbietungen für Kinder vervollständigen das Programm. Infos und Reservierungen: Telefon 914 54 14 (Kassa). Kontakt via E-Mail (Büro): office@tschauner.at.

Heute, Montag, trägt die Gruppe „Winter, Auer & Bäer“ ab 19.30 Uhr populäre und weniger bekannte Lieder aus der Austro-Pop-Ära vor (Motto: „Wir san A Drei“). Karten: 29 Euro bzw. 22 Euro. Am Dienstag, 25. Juli, beginnt um 19.30 Uhr die garantiert „himmlische“ Stegreif-Revue „Tschauner Enterprise“. Diese Vorstellung ist ausverkauft. Für die „Tschauner Enterprise“-Aufführung am Mittwoch, 26. Juli, ab 19.30 Uhr, gibt es noch Restkarten. Alle Science-Fiction-Fans die gerne lachen, dürfen die humorige Reise in ferne Galaxien nicht verpassen. Eintritt: 38 Euro bzw. 25 Euro.

Am Donnerstag, 27. Juli, geht um 19.30 Uhr der Stegreif-Schwank „Im grauen Rössl“ los, der nicht nur Freund*innen der gepflegten Sommerfrische erheitern wird. Preise: 26 Euro bzw. 20 Euro. Die Stegreif-Posse „Tatort Gartenzaun“ sorgt am Freitag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr, mit launigen Einblicken in die Rechtsprechung für Gelächter. Restkarten kosten 26 Euro und 20 Euro. Der Garten von Wiens einziger Freiluft-Bühne mit Schiebedach öffnet um 18.30 Uhr. Gespielt wird bei jedem Wetter. Ein vollständiger Veranstaltungskalender für den kurzweiligen „Tschauner“-Sommer 2023 mit allen Terminen, Darbietungen, Mitwirkenden plus Karten-Kategorien ist im Internet zu finden: www.tschauner.at.

