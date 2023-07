Modul University Vienna & MCC betonen gemeinsames Bekenntnis zur Sicherung der Qualität und Unabhängigkeit der Privatuniversität

Wien (OTS) - Die Übernahme der Mehrheitsanteile der Modul University Vienna durch das Mathias Corvinus Collegium (MCC) hat in den vergangenen Wochen in den Medien zu zahlreichen Berichten und Spekulationen geführt. Das MCC fühlt sich verpflichtet, in die Entwicklung der Modul University zu investieren. Damit soll eine hochrangige, qualitativ erstklassige, auf akademische Exzellenz ausgerichtete in Mitteleuropa führende Privatuniversität entwickelt werden, welche die Meinungsfreiheit sowie die Unabhängigkeit der Forschung und Lehre vertritt.

Akademische Exzellenz, Meinungsfreiheit sowie Freiheit von Wissenschaft und Lehre

Als österreichische Privatuniversität unterliegt die Modul University Vienna dem österreichischen Privathochschulgesetz und ist somit verpflichtet, ihre Tätigkeit auf den Grundsätzen der Freiheit von Wissenschaft und ihrer Lehre zu basieren, wie sie im Staatsgrundgesetz der Republik Österreich verankert sind. Dieser Grundsatz ist auch in der Verfassung der Universität festgelegt und stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Akkreditierung der Privatuniversität durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) dar.

„Das MCC ist entschlossen, aus der Modul University Vienna die führende ‚Boutiqueuniversität‘ Mitteleuropas zu entwickeln, die auf akademische Exzellenz basierende freie Meinungsäußerung und Unabhängigkeit und Vielfalt von Forschung und Lehre vertritt. Das MCC als Mehrheitseigentümer ist besonders daran interessiert, an den Werten der Modul University Vienna festzuhalten, insbesondere weil das MCC ein Verfechter der Freiheit von Wissenschaft und Lehre sowie ein Befürworter der Meinungsfreiheit ist. Wir werden dafür sorgen, dass die Modul University weitere Erfolge in den renommiertesten internationalen wissenschaftlichen Rankings verbuchen wird können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unentbehrlich, dass die Auswahl des wissenschaftlichen Personals, der Studierenden und Vortragenden nur auf Grundlage ihrer wissenschaftlichen und pädagogischen Qualität erfolgt“, erklärt Zoltán Szalai, Generaldirektor des MCC.

An der Modul University Vienna sind derzeit 895 Studierende aus mehr als 70 verschiedenen Nationen inskribiert. Die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen bietet einzigartige Forschungs- und Lernmöglichkeiten. Diese Chancen werden durch die Hochschulprogramme und das Engagement der Universität für Mobilität, Qualität und Transparenz sowohl den Studierenden als auch der Gesellschaft zugänglich gemacht.

„Die internationale Strategie der Modul University Vienna, die über die Grenzen Europas hinausgeht, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer weiteren Qualitätsentwicklung. Dies spiegelt sich in der gezielten Aufnahme neuer Studierender, der Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte, der Förderung von Mobilitätsprogrammen und dem Aufbau starker Netzwerke in Form von internationalen Kooperations- und Partnerschaftsvereinbarungen mit anderen Hochschulen und Wirtschaftspartnern wider“, erklärt Karl Wöber, Gründungsrektor und Geschäftsführer der Modul University Vienna.

Das MCC und die Modul University Vienna sind sich einig, dass Bildung ein entscheidender Faktor für den persönlichen und beruflichen Erfolg sowie eine prosperierende Gesellschaft ist. So wurde als eine der ersten gemeinsamen Maßnahmen ein neues Scholarship-Programm erstellt, bei dem mitteleuropäische Studierende von einer umfassenden finanziellen Unterstützung ihrer Studiengebühren profitieren. „Das Scholarship-Programm ist ein erster gemeinsamer Schritt, um talentierte Studierende zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre akademischen Ambitionen an der Modul University Vienna zu verwirklichen“, so Szalai. Auch soll das neue, seit Herbst 2023 an der Modul University Vienna angebotene Applied Data Science Bachelorstudium besonders gefördert werden. „Mit der Unterstützung von MCC ist es uns binnen kurzer Zeit gelungen, das Bibliotheksbudget um rund 30 % zu erhöhen, wodurch nun die Beschaffung von zusätzlichen elektronischen Medien insbesondere im neuen Fachbereich Data Science möglich wird“, betont Rektor Wöber.

Seit Jahren erinnert die Universitätsfassade an unverhandelbare Werte wie Integrität und gegenseitigen Respekt

Dass die Modul University Vienna lebenslanges Lernen, Internationalisierung, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit unterstützt, ist beim Betreten des Universitätsgebäudes unschwer zu erkennen. An dessen Fassade sind seit Jahren sämtliche Werte der Universität in den zwölf meistgesprochenen Sprachen der Welt angebracht, und erinnern jedes Mitglied des Lehrkörpers, jeden Studierenden und jeden Gast an die Grundlagen und die Ausrichtung der angebotenen Forschung und Bildung. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich in ihrer Arbeit höchsten wissenschaftlichen Standards sowie herausragender Qualität in Forschung und Lehre und setzen sich aktiv für Chancengleichheit und Diversität ein. Als Ort exzellenter Hochschulbildung, Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritts wird die Modul University Vienna ihr Wachstum weiter fortsetzen und sich dabei stets auf diese gemeinsamen Grundwerte stützen“, resümiert Rektor Wöber.

Über das Scholarship Programm für Studierende aus Mitteleuropa

Das Mathias Corvinus Collegium vergibt bis zu 10 Stipendien an Studierende aus Mitteleuropa, die an der Modul University Vienna ein Bachelorstudium insbesondere in den Bereichen Tourismus und Hospitality Management bzw. Applied Data Science absolvieren wollen. Das Stipendium ersetzt die Studiengebühren für die gesamte vorgesehene Dauer des Studiums. Stipendienbezieher:innen haben zusätzlich die Möglichkeit, sich beim MCC für eine Studienbeihilfe zur Unterstützung der Aufenthaltskosten zu bewerben.



Über die Modul University Vienna

Die Modul University Vienna ist eine internationale Privatuniversität mit Sitz am Kahlenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk. Seit 2007 konzentriert sie sich auf das Angebot und die Weiterentwicklung von zeitgemäßen Bachelor-, Master- und Doktorats-Studienprogrammen in englischer Sprache. Zu den angebotenen Studienrichtungen zählen insbesondere die Bereiche Internationales Management, Entrepreneurship & Leadership, neue Medientechnologien, Data Science, nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus und Hospitality Management. Diese werden aktuell von rund 1.000 Studierenden aus mehr als 70 verschiedenen Ländern besucht.



Über das Mathias Corvinus Collegium

Das 1996 gegründete Mathias Corvinus Collegium (MCC) ist das größte multidisziplinäre Fachkollegium Ungarns, welches kostenfreie und für die ganze Gesellschaft nützliche außercurriculare Bildungsmöglichkeiten für besonders begabte Schüler:innen ab dem 10. Lebensjahr, Studierende und Akademiker:innen anbietet. Das MCC ist in den letzten 25 Jahren zu einer beachteten interdisziplinären Denkfabrik in der ungarischen und europäischen Wissenschaftslandschaft geworden, die mit ihren mannigfaltigen Veranstaltungen, Publikationen und Forschungen zur Förderung des öffentlichen Dialogs beitragen möchte. Im MCC lernen zurzeit über 7.000 Schüler:innen und Studenten:innen, Bildungszentren gibt es 28, 17 in Ungarn, zehn in Rumänien, in der Slowakei und in der Karpatenukraine sowie eines in Brüssel.

