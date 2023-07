Finanzminister Brunner verlieh Lebensrettermedaille: Großbetriebsprüfer rettete Frau und Kind aus der Mur

Heldenhafter Einsatz – Finanzbediensteter wird beim Nachmittagslauf zum Lebensretter

Wien (OTS) - Als sich Michael März vom Finanzamt für Großbetriebe am 10. Mai 2022 auf seine tägliche Laufrunde begab, ahnte er noch nicht, dass er an diesem Tag zum Lebensretter werden würde. Für die Rettung einer Frau und ihrer 3-jährigen Tochter aus der Mur wurde ihm nun von Finanzminister Magnus Brunner die Goldene Medaille am Roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich („Lebensrettermedaille“) verliehen.

Der damals 37-jährige Großbetriebsprüfer nahm südlich des Murkraftwerks zwei wild gestikulierende und um Hilfe rufende Radfahrer wahr, die ihn auf eine in der Mur treibende Frau samt Kind aufmerksam machten. Wie sich später herausstellte, hatten die in Graz lebende Frau und ihre 3-jährige Tochter zuvor von einer Betonplattform aus Steine in das Wasser geworfen. Dabei war das Mädchen in die Mur gestürzt und ihre Mutter sprang ihr sofort hinterher. Beide wurden vom Fluss abgetrieben und ihren lauten Rufen zufolge hatten sie auch keine Kontrolle mehr über diese Situation.

Dem Hobbysportler war sofort bewusst, dass hier nur jemand mit einigermaßen körperlicher Fitness wirklich helfen konnte. Ohne viel nachzudenken, kletterte März über den Zaun, stieg die steile Uferböschung hinab und sprang in kompletter Laufmontur in das eiskalte Wasser. Schwimmend erreichte er das bereits regungslose Kind und zog es an das Ufer. Dort half ihm ein Passant, das Kind aus dem Wasser zu heben – dann köpfelte März schon wieder zurück in die Fluten. Die Mutter des Mädchens war schon bis zur Flussmitte abgetrieben worden und drohte ebenso unterzugehen. Sie konnte von März mit enormer Kraftaufbietung an das Ufer gebracht werden, wo sie mit Hilfe einer weiteren Person aus dem Wasser geholt wurde.

Damit nicht genug, leistete Michael März auch noch an Ort und Stelle Erste Hilfe. Glücklicherweise hat sich der Zustand des Mädchens relativ schnell gebessert. Inzwischen hatten Passanten die weitere Rettungskette in Gang gesetzt, der Notarzthubschrauber flog das Mädchen schließlich auf die Kinderklinik am LKH Graz. Am Tag nach dem Vorfall gab es aus dem LKH-Univ. Klinikum Graz die bestätigende positive Nachricht, dass es dem Mädchen und auch der Mutter gut gehe und sie das LKH verlassen könnten.

„Mit der Verleihung des Ehrenzeichens soll der vorbildhafte, äußerst mutige Einsatz unseres Kollegen Michael März gewürdigt werden. Er hat sein eigenes Leben riskiert, um zwei andere Menschen zu retten. Sein selbstloser Einsatz ist ein leuchtendes Beispiel für den Zusammenhalt und die Menschlichkeit, die in unserer Gesellschaft so wichtig sind. Wir können stolz sein auf Menschen wie ihn, die anderen in der Not zur Seite stehen“, so Finanzminister Magnus Brunner im Rahmen der Ehrung am 4. Juli 2023 im Finanzministerium.

