Stocker zu Kickl-Attacke auf Kanzler Nehammer: „Nur groß reden hilft der Bevölkerung nicht“

Während in Deutschland die Inflation steigt und sich in Rezession befindet, sinkt sie in Österreich - zudem verzeichnen wir Wirtschaftswachstum

Wien (OTS) - „Nur groß reden hilft der Bevölkerung nicht“, entgegnet der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der verbalen Attacke von Herbert Kickl auf Bundeskanzler Karl Nehammer, und weiter: „Kickl ist ein Meister des Verdrängens, denn sonst würde er sehen, was die Bundesregierung unter Kanzler Karl Nehammer neben der Bewältigung der multiplen Krisen alles auf den Weg gebracht hat. Der jüngste Erfolg ist der Erhalt der Wirtschaftskraft im Land, mit den kurz, mittel,- und langfristigen Anti-Teuerungsmaßnahmen haben wir nicht nur die Kaufkraft erhalten und Massenarbeitslosigkeit – wie gern so oft vom blauen Obmann herbeigeredet – verhindert, sondern auch die Inflation Stück für Stück um mehrere Prozent gedrückt. Währenddessen steigt die Inflation in Deutschland und befindet sich in einer Rezession. Der Vergleich macht also sicher."



„Zudem hat unser Bundeskanzler mit Innenminister Karner das geschafft, was Kickl in seiner Amtszeit verabsäumt hat: die Zahl von Asylwerbern in der Grundversorgung nachhaltig zu reduzieren. Karl Nehammer war es, der wichtige Abkommen initiiert hat, damit die Asylzahlen sinken. Und wir sehen: Die Asylbremse wirkt. Darüber hinaus haben wir es Karl Nehammer zu verdanken, dass die EU beim Thema Asyl einen Gang zugelegt hat und bereits Lösungen präsentiert hat. Wir haben unseren Bundeskanzler zu verdanken, dass unser vergleichsweises kleines Land gehört und respektiert wird“, so Stocker abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/