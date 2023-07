Eisenbahn-Programm für Kinder im Bezirksmuseum 11

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich agierenden Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Simmering (11., Enkplatz 2) organisieren für Kinder ab 6 Jahren ein interessantes Vormittagsprogramm mit dem Titel „‘Zügig‘ durchs Bezirksmuseum“. Junge Besucher*innen und deren Begleitpersonen erhalten am Dienstag, 25. Juli, ab 10.30 Uhr, viele Informationen über die Geschichte der Eisenbahn in Simmering. Der Rückblick beginnt im Jahr 1846, als die „Raaber Bahn“ durch den jetzigen 11. Bezirk fuhr. Spannende Erzählungen der Museumsleute reichen von Ostbahn, Haidebahn und Aspangbahn bis zu Bahnhofsbauten und Eisenbahn-Typen. Zusätzlich wird ein „Eisenbahn-Quiz“ durchgeführt. Den kleinen Gästen steht eine Modellbahn-Anlage zur Verfügung. Die Teilnahme an der bildenden und vergnüglichen Veranstaltung ist gratis. Anmeldungen sind erforderlich: Telefon 4000/11 127 (Museumsleitung: Petra Leban), E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Johannes Hradecky ist Kustos am Bezirksmuseum Simmering und der Gestalter des Buches „175 Eisenbahn in Simmering. Eine nostalgische Bilderreise“ aus dem „Sutton Verlag“. Der Band enthält rund 160 Abbildungen auf 128 Seiten und kostet 22,99 Euro (ISBN: 978 39 63 03 23 25). Kontakt zu den Verleger*innen via E-Mail: service@verlagshaus24.de.

Allgemeine Informationen:

Sutton Verlag (Verlagshaus 24): https://verlagshaus24.de/kontakt

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

