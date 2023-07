Toto: Achtfachjackpot – 45.000 Euro für den nächsten Dreizehner

Doppeljackpot beim Zwölfer 19-mal geknackt

Wien (OTS) - Die Jackpot Serie beim Toto Dreizehner geht in eine weitere Runde, den auch in der Runde 29A hat es keinen Tipp mit 13 richtigen Vorhersagen gegeben. Damit geht es in der nächsten Runde am Wochenende bereits um einen Achtfachjackpot, und im Dreizehner Gewinntopf werden dann rund 45.000 Euro liegen.

Der Doppeljackpot beim Zwölfer hingegen wurde 19 mal geknackt, und dafür gibt es jeweils 442,60 Euro. Sieben Gewinne wurden in Wien erzielt, drei in Niederösterreich, je einer in Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg sowie sechs über die Spieleseite win2day.

In der Torwette gab es zum 13. Male in Folge keine „fünf Richtigen“ gegeben, sodass auch hier der Jackpot in die Verlängerung geht. Für vier richtige Ergebnisse erhalten ein Wiener und ein Niederösterreicher jeweils 161,40 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 29B ist am Samstag um 14:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 29A

8fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 40.622,20 – 45.000 Euro warten 19 Zwölfer zu je EUR 442,60 176 Elfer zu je EUR 3,90 961 Zehner zu je EUR 1,40 3.053 5er Bonus zu je EUR 0,10

Der richtige Tipp: 1 2 1 2 1 / 1 1 2 X 2 X 2 2 2 X 1 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 11.643,12 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 161,40 Torwette 3. Rang: 60 zu je EUR 6,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.473,75

Torwette-Resultate: +:0 1:+ 2:1 1:2 1:0

