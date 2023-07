Forstinger - Sanierungsverfahren auf Schiene: Maßnahmen zur Sicherung der Fortführung des Unternehmens

Wien (OTS) - Nachdem Forstinger am 6. Juli 2023 beim Landesgericht St. Pölten einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung mit einer Quote von 20% eingebracht hat, sind nun die ersten wichtigen Maßnahmen zur Sanierung auf Schiene. Wie berichtet, hat Forstinger ein Sanierungskonzept erarbeitet, das die Fortführung des Unternehmens sichern soll. Wesentlicher Bestandteil davon sind die Neustrukturierung des 86 Standorte umfassenden Filialnetzes und ein Ausbau des Service – und Werkstattangebots.

Eine intensive Evaluierung des Filialnetzes führte nun zum Ergebnis, dass – um das Netz als Ganzes zu stärken - die Schließung von 11 Filialen notwendig ist (betroffene Filialen: Siehe unten; Anm.). Davon sind rund 50 Mitarbeiter*innen betroffen, die bereits von der Geschäftsführung informiert wurden und mit denen in Einzelgesprächen die Möglichkeit einer Beschäftigung an anderen Forstinger-Standorten besprochen wird. Jedenfalls werden die Mitarbeiter*innen mit heutigem Datum entsprechend beim AMS Frühwarnsystem angemeldet. Ebenso wurden die Vermieter*innen der Filialen informiert.

Die zu schließenden Filialen werden bis Ende August geöffnet bleiben. Auf die Kunden warten ab Ende Juli attraktive Angebote auf das gesamte Warensortiment mit einem Rabatt von bis zu -50%.

Von Seiten der Forstinger Geschäftsführung hieß es, dass mit diesem Schritt ein wesentlicher Teil der Sanierung des Unternehmens gut auf Schiene sei. Man bekräftigte das Bekenntnis zur Fortführung des Unternehmens und zur Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells als umfassender Anbieter im Bereich Mobilität. Man sei überzeugt, mit den betroffenen Mitarbeiter*innen sozial verträgliche Lösungen zu finden. Sobald weitere Entscheidungen gefallen sind – etwa wie sich der Ausbau des Service und Werkstattangebots der Filialen gestalte – werde man dies unverzüglich bekanntgeben.

Über Forstinger:

Seit 1962 ist Forstinger der führende österreichische Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile mit rund 90 Mio. Jahresumsatz, mehr als 600 Mitarbeiter*innen und 86 Filialstandorten in ganz Österreich, an die 84 Fachwerkstätten angeschlossen sind. Die Kombination aus Produkt und Fachwerkstatt bietet den Forstinger-Kund:innen nicht nur serviceorientierte One-Stop-Shop Lösungen, sondern das Unternehmen hat sich auch als umfassender Anbieter zum gesamten Bereich Mobilität etabliert. Zukünftig will man verstärkt auf klimaschonende Mobilitätslösungen setzen.

Von der Schließung betroffene Filialen:

Hagenbrunn, Imst, Murau, Pinkafeld, Ried/Innkreis, St. Johann/Tirol, Traisen, Traiskirchen, Vomp, Waidhofen/Thaya, Zistersdorf – Ansprüche der Kunden auf eingelagertes Eigentum bleibt selbstverständlich gewahrt (z.B. Reifendepots).

Anmerkung Werkstätten: In den betroffenen Werkstätten werden bestehende Aufträge selbstverständlich abgearbeitet, aber keine neuen Aufträge mehr angenommen.



