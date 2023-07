Streikkomitee Klinik Ottakring: Ärztinnen und Ärzte weisen Hacker-Aussagen in Zib 2 zurück

Sprecher: „Stadtpolitik schaut weg, Zentrale Notaufnahme an Belastungsgrenze“

Wien (OTS) - Severin Ehrengruber, Sprecher des Streikkomitees der Klinik Ottakring, zeigt sich enttäuscht über die Aussagen von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in der Zib 2 vom Donnerstag: „Ich finde es traurig, dass der Stadtrat so viel Energie aufwendet, um die Situation schönzureden, das hat sich die Wiener Bevölkerung nicht verdient.“ ***

Die Vorwürfe seitens des Stadtrates weist Aglaia Kotal, ebenfalls Sprecherin des Streikkomitees, zurück: „Wir, die Ärztinnen und Ärzte der Klinik Ottakring sind keine Gruppe, die ‚Radau‘ schlagen will, sondern machen auf die prekäre Arbeitssituation aufmerksam, die zulasten der Patientinnen und Patienten geht. Jahrelanges Wegschauen der Stadtpolitik und der Generaldirektion des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGev) haben die Krisensituation befeuert.“

„Das gesamte Team hat Aglaia Kotal und mich mit der Aufgabe als Streiksprecher betraut. Wir sind jedenfalls, wie auch die Kolleginnen und Kollegen, am heutigen Morgen wieder mit vollem Engagement dabei. Herr Hacker kann gerne vorbeischauen, bevor es zu spät ist und Gesundheitspersonal vor Überlastung frustriert weiterzieht“, so Ehrengruber weiter. Er ist Teil der Ärzteteams der Zentralen Notaufnahme und hat ein aufrechtes Dienstverhältnis mit dem WiGev. Kotal betont zudem, dass das Streikkomitee nicht die Ärztekammer Wien sei. Es gehe um die Sache, und zwar konkret darum, Patientinnen- und Mitarbeiterinnengefährdung zu verhindern. „Wer wissen will, wie es dem Gesundheitswesen ergeht, muss die Basis fragen. Das sind wir, die um 4 Uhr in der Früh jeden Tag die Wiener Bevölkerung versorgen – und nicht die Spitzenpolitiker wie Hacker oder die WiGev-Generaldirektion“, so Kotal. Weiters betont sie, dass mit der „alten Tradition Stadt vs. Ärztekammer“ gebrochen werden solle: „Es lähmt, kostet Ressourcen und bringt keine zufriedenstellenden Ergebnisse.“

Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte beklagen die Zustände an der Zentralen Notaufnahme in der Klinik Ottakring, etwa in Gestalt eines deutlichen Überschreitens der Triagezeiten oder unzureichender Verfügbarkeit freier Betten. Im Zuge dessen ergingen zahlreiche Gefährdungs- und Überlastungsanzeigen, zuletzt erst am vergangenen Montag. Die Aussage Hackers, wonach das Streikkomitee bei ihm angeblich bis dato nie um einen Termin angesucht habe, weisen Kotal und Ehrengruber zurück. Bereits am 26. Juni erging ein solches Ansuchen im Namen des Komitees an das Büro des Stadtrates. Auf Anfrage seitens Medienvertreterinnen und Medienvertretern stellen wir das entsprechende Mail gerne zur Verfügung.

