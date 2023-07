Nordex & Windkraft Simonsfeld: Partnerschaft zum österreichischen Markteintritt des deutschen Windkraftanlagen-Herstellers

Ernstbrunn (OTS) - In Dürnkrut (NÖ) errichtet die Windkraft Simonsfeld gerade drei Anlagen des deutschen Herstellers Nordex, die ab Herbst jährlich sauberen Strom für mehr als 12.400 Haushalte liefern werden.

Im Rahmen einer Baustellenbesichtigung gab es einen angeregten Austausch zwischen Nordex und Windkraft Simonsfeld zum Potential der Windkraft in Österreich, der technischen Weiterentwicklung der Anlagen und über weitere gemeinsame Projekte.

Leistungsstärkste Windräder in Österreich

Derzeit entstehen im Rahmen einer Erweiterung des Windparks Dürnkrut drei neue Windenergieanlagen des Typs N163 mit einer Nennleistung von je 5,7 MW. Damit sind es die derzeit leistungsstärksten Windkraftwerke Österreichs: mit dem hierzulande größten Rotordurchmesser von 163 Metern und einer Nabenhöhe von 164 Metern gehören sie auch zu den höchsten. Nordex mit Unternehmenssitz in Hamburg ist einer der weltweit größten Hersteller von Windenergieanlagen. Seit über 35 Jahren ist das Unternehmen in der Branche erfolgreich und damit ein kompetenter neuer Partner für die Windkraft Simonsfeld.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

„Die Zusammenarbeit mit Nordex hat von Anfang an sehr gut funktioniert, es ist eine ideale Erweiterung unseres Herstellerportfolios. So wie bei uns ist auch bei Nordex Nachhaltigkeit der Kern des Geschäftsmodells. Das macht Nordex zum idealen Partner für uns, wenn es zum Beispiel um Themen wie kurze und klimaschonende Transportwege oder eine verlängerte Nutzungsdauer der Anlagen geht“, freut sich Markus Winter, Vorstand Technik Windkraft Simonsfeld, über die neue Partnerschaft.

Karsten Brüggemann, Geschäftsführer Nordex Deutschland und Österreich, ergänzt: „Wir haben sehr großes Interesse am österreichischen Markt und möchten hier weiter wachsen. Die Zusammenarbeit mit der Windkraft Simonsfeld und auch der Besuch hier stimmen mich sehr positiv, dass wir gemeinsam noch viel erreichen werden.“ Winter und Brüggemann sind sich einig, dass es für den weiteren wichtigen Ausbau der Windkraft für die Energiewende einen stabilen Markt mit klaren Regeln für alle Teilnehmer*innen braucht.

Weitere gemeinsame Projekte geplant

Es gibt bereits Pläne für die nächsten Kooperationen: In Wilfersdorf sind die drei geplanten Nordex-Anlagen bereits bewilligt, in Bewilligung befinden sich weiters die Windparks in Sigmundsherberg (6 Anlagen) und in Wullersdorf (5 Anlagen)

Über die Windkraft Simonsfeld

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 166.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren für die Energiewende und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. Infos: www.wksimonsfeld.at

Rückfragen & Kontakt:

Windkraft Simonsfeld AG / Communication

Roman Gepp

roman.gepp @ wksimonsfeld.at

0664 9631862