RHI Magnesita baut globales Netzwerk aus: Akquisition von Seven Refractories abgeschlossen

Akquisition erweitert Alumina-Feuerfestproduktportfolio und eröffnet neue Möglichkeiten in der Entwicklung von Produktionstechnologien mit geringem CO2-Ausstoß

Wien (OTS) - RHI Magnesita gibt heute den Abschluss der Akquisition von Seven Refractories bekannt. Das offizielle Closing fand am 17. Juli 2023 statt. Seven Refractories, ein Spezialanbieter von Feuerfestmassen auf Aluminabasis, bedient Kunden in der Eisen- und Stahl-, Zement-, Aluminium- und Nichteisenmetallindustrie und weist in diesen Bereichen kontinuierliches Wachstum auf. Alumina-Feuerfestmassen sollen in Zukunft in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien mit geringem CO2-Ausstoß in den Kundenindustrien von RHI Magnesita zunehmend an Bedeutung gewinnen. Mit der Akquisition wird das globale Netzwerk von RHI Magnesita um rund 240 MitarbeiterInnen an drei Produktionsstandorten in Slowenien, Indien und den USA sowie an Vertriebs- und Servicestandorten in Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und in Zypern erweitert. Die übernommenen Geschäftsbereiche von Seven Refractories erwirtschafteten im Jahr 2022 Umsätze von 105 Mio. € sowie einen Vorsteuergewinn von 11,4 Mio. €.

Am 20. Juli besiegelten Stefan Borgas, Chief Executive Officer RHI Magnesita, und Erik Zobec, Chief Executive Officer Seven Refractories, in Anwesenheit der MitarbeiterInnen von Seven Refractories die Übernahme im Rahmen einer offiziellen Zeremonie im Seven Refractories Werk in Divača, Slowenien.

Stefan Borgas erklärt: „Wir feiern heute mit dem Abschluss der Akquisition von Seven Refractories durch RHI Magnesita einen Meilenstein. Durch die Bündelung unseres Know-hows, unserer Innovationen und unseres Engagements für Nachhaltigkeit werden wir in der Lage sein, noch attraktivere Lösungen für die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Ich freue mich, das großartige Team von Seven Refractories bei RHI Magnesita willkommen zu heißen. Mit unserem vereinten Wissen und unserer Leidenschaft werden wir hochwertige Nachhaltigkeitsangebote und Cross-Selling-Möglichkeiten sowie Potenziale zur Optimierung der Lieferkette entwickeln, um neue Maßstäbe in der Feuerfestindustrie zu setzen und unsere Strategie, durch Konsolidierung zu wachsen, weiter vorantreiben.“

Erik Zobec ergänzt dazu: „Wir sind sehr stolz darauf, nunmehr Teil von RHI Magnesita zu sein. Nur 12 Jahre nach der Gründung des Unternehmens ist dieser Schritt eine Bestätigung für unsere Leistungen: unser innovatives Produktportfolio, unsere zukunftsweisende Produktionstechnologie und unser Engagement im Kundenservice. Zudem können wir dank der globalen Präsenz und der Kapazitäten von RHI Magnesita unseren Kunden ein noch breiteres Produktportfolio sowie optimierte Serviceleistungen zu bieten.“

Gemeinsam werden RHI Magnesita und Seven Refractories ihr starkes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit weiter vorantreiben, um den wachsenden Anforderungen der globalen Industrie durch das Angebot hochwertiger Technologielösungen Rechnung zu tragen.

