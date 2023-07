Totschnig: 14 Millionen Euro für mehr Innovation am Land

Neue GAP-Fördermaßnahme zündet Innovations-Turbo im ländlichen Raum

Wien (OTS) - Mit Juli 2023 startet die Beantragung für die neue Fördermaßnahme „Ländliche Innovationssysteme“ im Rahmen des GAP-Strategieplans, so Regionenminister Norbert Totschnig: „Mit insgesamt 14 Millionen Euro unterstützen wir Innovationen, vernetzen regionale Wirtschaftskreisläufe und schaffen so mehr Lebensqualität und Wertschöpfung im ländlichen Raum.“

Diese Fördermaßnahme ist das richtige Werkzeug für die Innovatorinnen und Innovatoren unserer Regionen. „Nur mit ihren Ideen können wir den Innovations-Turbo zünden. Sie sind die treibende Kraft für eine starke Wirtschaft in den Regionen“, betont Totschnig. Laut ihm hat der ländliche Raum enormes Potenzial: „Wir erwarten zahlreiche innovative, unternehmerische Ansätze etwa in der Sicherung der Nahversorgung, im Bereich der Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft, beim Schutz des Bodens und hinsichtlich Digitalisierung. Wichtig sind vor allem Kooperationen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette stattfinden. Durch eine enge Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteuren wird die Innovation in vielen Bereichen stattfinden.“

Speziell für Innovationen im ländlichen Gebiet wurde das Sketchbook „Innovation am Land“ erstellt. Es beschreibt acht Bausteine, die zur erfolgreichen Umsetzung innovativer Ideen inspirieren. Das Handbuch „Schritt für Schritt zum Innovationsnetzwerk“ bietet darüber hinaus einen Leitfaden für potenzielle Innovatorinnen und Innovatoren und wird in Kürze verfügbar sein. Es enthält umfangreiches Informationsmaterial zur Frage, was ein gut funktionierendes, ländliches Innovationsnetzwerk ausmacht und wie ein solches Netzwerk Schritt für Schritt aufgesetzt und gemanagt werden kann – auf Grundlage bisheriger Erfahrungen und Beispiele.

Die Förderantragstellung ist seit 13. Juli 2023 unter www.eama.at möglich. Alle Infos dazu hier: https://www.ama.at/dfp/foerderungen-fristen/massnahme-77-03-bml/merkblaetter-und-unterlagen

Durch die Fördermaßnahme werden rund 15 „Ländliche Innovationsnetzwerke“ als neuartige Kooperationen in einer Region aufgebaut sowie rund 20 „Ländliche Innovationspartnerschaften“ zur Durchführung konkreter Projekte umgesetzt.

Gefördert werden beispielsweise:

max. 15.000 Euro (Personal- und Sachkosten) für die Konzeption, Organisation und Durchführung eines regionalen Ideenfindungs- und Weiterentwicklungsprozesses

10.000 Euro Förderpauschale für einen Aktionsplan zum Aufbau einer regionalen Kooperation

283.500 Euro Förderpauschale für eine Innovationsmanagerin/einen Innovationsmanager (auf 3 Jahre) im Rahmen eines Ländlichen Innovationsnetzwerks

max. 350.000 Euro (Sach- und Personalkosten) für die Umsetzung Ländlicher Innovationspartnerschaften (auf 2 Jahre)

