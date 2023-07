Klinik Ottakring: Notaufnahme zu jeder Zeit voll einsatzfähig

Wien (OTS) - „Entgegen einer irreführenden Berichterstattung in der heutigen ZiB2, sind in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Ottakring sehr wohl Ärzte und Ärztinnen mit der Ermächtigung zur selbstständigen Berufsberechtigung zu jeder Zeit vollständig im Dienst. Zudem steht dem Team der ZNA zusätzlich auch jederzeit ein hochspezialisiertes Team an Ober- und Fachärzten aller im Haus vertretenen Disziplinen zur Unterstützung bei spezifischen z. B. gynäkologischen, neurologischen, chirurgischen, internistischen etc. Fragestellungen zur Verfügung. Somit ist die qualitätsgesicherte Versorgung all unserer Patienten und Patientinnen sichergestellt“, stellt der ärztliche Direktor der Klinik Ottakring, Dr. Peter Gläser, eine anonyme Behauptung in der ORF-Sendung ZiB2 richtig. Die Leistungen der Notaufnahme in einem der größten Akutspitäler Österreichs, steht entgegen der Behauptung, den ganzen Sommer über, auch morgen, der Bevölkerung in Notfällen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Gesundheitsverbund

Unternehmenskommunikation

Pressesprecher Markus Pederiva

Tel.: +43 1 404 09-60 543

Mobil: +43 664 609 50-60 543

markus.pederiva @ gesundheitsverbund.at

www.gesundheitsverbund.at