Oö. Volksblatt: "Unersetzbar" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 21. Juli 2023

Linz (OTS) - Die Ferien haben quasi erst begonnen und Schüler und Lehrer gönnen sich eine Auszeit in der sommerlichen Hitze. Doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr, und auch dabei geht es bereits heiß zu. Der demographische Wandel macht bekannterweise auch nicht vor der Schule halt und deswegen verschärft sich, wie in vielen anderen Branchen, der Mangel an Fachkräften zusehends. Die Gewerkschaft erhöht nun den Druck auf das Bildungsministerium. Ob „gewerkschaftliche Maßnahmen“ – womit am Ende Streik gemeint sein wird – plötzlich mehr Pädagogen aus dem Hut zaubern lassen, darf jedoch bezweifelt werden. Andererseits gibt es gerade in der Verwaltung und Organisation von Schulen noch viel Spielraum, um effizienter und personalschonender zu agieren. Denn am Ende braucht es die Lehrer bei den Schülern und nicht irgendwo hinterm Schreibtisch bei irgendwelchem bürokratischen Firlefanz.

Personal — vor allem in sozialen Berufen — muss generell deutlich gezielter und rücksichtsvoller eingesetzt werden. Gerade dort, wo es um den Mensch-zu-Mensch-Kontakt geht, gibt es keine Alternative. Kein Werkzeug, kein Roboter, kein Computer und keine Künstliche Intelligenz kann hier den Menschen ersetzen.

